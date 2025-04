Kehlen holt mit dem Sieg gegen Schlachters drei Bonus-Punkte

Kehlen bestätigte seine aufsteigende Form auch im Heimspiel gegen den Tabellenvierten und kam zu einem knappen, aber verdienten 3:2-Sieg. Damit holte sich Kehlen im Kampf um den Klassenverbleib drei wichtige Bonus-Punkte und setzte sich im Mittelfeld fest.

Während die Gäste in der Anfangsphase die besseren Chancen besaß, kam Kehlen im Spielverlauf immer besser auf und lag zwischenzeitlich mit 3:1 in Führung, ehe der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit noch einmal für Spannung sorgte.