Kehlen holt beim 3:3 bei SGM Henobo einen überraschenden Punkt

Die Favoritenrolle vor dem Spiel war klar: der Gastgeber SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz hat Tuchfühlung zur Tabellenspitze und ist im Aufstiegsrennen noch voll dabei. Kehlen hingegen zeigte in den zruück liegenden Wochen schwankende Leistungen. Um so überraschender der Ausgang dieses Duells: beim 3:3 schafften die Gastgeber erst in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 3:3.

Dabei hatte der SVK erhebliche Probleme, um ins Spiel zu finden. Die Gastgeber schnürten die Horvat-Truppe regelrecht um den eigenen Strafraum ein. Fast unvermeidlich dann die frühe Führung für die Spielgemeinschaft: Yanick Minge staubte in der 14. Minute zum 1:0 ab.

Kehlen brauchte bis zur 19. Minute für die erste Torchance: der SGM-Torhüter parierte Oliver Weber parierte einen Schuss von Jonas Mandel mit einer schönen Flugparade. In die klare Überlegenheit der SGM hinein gelang Kehlen mit einem „Tor des Monats“ der Ausgleich: Luca Rist wurde an der Strafraumgrenze angespielt. sein strammer Schuss fand den Weg in den Knick (37.). Doch Kehlen brachte das Unentschieden nicht in die Pause: nach einem Ballverlust im Aufbau markierte Marcus Schmid das 2:1 (43.).

Nach der Pause kam Kehlen mit dem Gegner deutlich besser zurecht, das kämpferische Element im SVK-Spiel behagte den Gastgebern nicht. Somit konnte sich Kehlen immer mehr freischwimmen. Die SGM setze in der 64. Minute noch einen Freistoß an die Kehlener Querlatte, doch dann kam die Wende: Kevin Prejs machte in der 66. Minute den Ausgleich zum 2:2, nur zwei Minuten später scheiterte Kai Diemers mit einem Distanzschuss an Torhüter Weber.

Die doch eher überraschende Führung für Kehlen erzeitle Felix Dunger in der 75. Minute: einen Freistoß aus dem Halbfeld wude von Torhüter Weber fallen gelassen, Felix Dunger staubte vor dem Tor zum 2:3 ab. In der Folgezeit warf die Spielgemeinschaft alles nach vorne und kam in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich zum 3:3: Yannick Glaser verwertete aus 6 Metern das Zuspiel vor dem Tor.

Trotz des späten Ausgleichs waren Trainer Dennis Horvat und Thomas Segeroth sehr zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft: „Wir haben eine starke Teamleistung gezeigt und sind nach zweimaligem Rückstand wieder zurück gekommen und sogar in Führung gegangen. Wir wurden leider nicht mit drei Punkten belohnt, aber wir haben gezeigt, dass mehr geht“.

Das nächste Spiel bestreitet der SV Kehlen am Ostermontag: zum Nachholspiel kommt der TSV Schlachters an die Schussen.

SGM HENOBO – SV Kehlen 3:3 (2:1). Schiedsrichter: Simon Keller (Fischbach). Zuschauer: 200. Tore: 1:0 Yanick Minge (14.), 1:1 Luca Rist (37.), 2:1 Marcus Schmid (43.), 2:2 Kevin Prejs (66.), 2:3 Felix Dunger (75.), 3:3 Yannick Glaser (90.+2)