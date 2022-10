Kehlen empfängt am Sonntag den FC Leutkirch

Eine aufregende Woche in Kehlen findet mit dem Heimspiel am Sonntag gegen den FC Leutkirch ihren Abschluss. Nach der Trennung von Trainer Tobias Ullrich steht bei diesem Spiel Jonas Klawitter an der Seitenlinie. Er wird bis auf weiteres die sportliche Verantwortung tragen.

Mit 14 Punkten aus 13 Spielen steht der SVK derzeit auf einem Abstiegsplatz. Ziel muss sein, sich nun schnellstmöglich aus der hinteren Tabellenregion zu befreien. Die Mannschaft ist gefordert, Geschlossenheit zu zeigen und sich in dieser schwierigen Saisonphase hinter die Ziele des Vereins zu stellen. Dass die Mannschaft Fußball spielen kann, hat sie vielfach bewiesen. Jetzt müssen die "neuen Impulse", die durch einen Trainerwechsel beabsichtigt sind, greifen.

Bis auf die Langzeitverletzten hat Trainer Jonas Klawitter den kompletten Kader an Bord. Erfreulich ist, dass auch Andre Stetter und Florian Amann wieder mit dabei sind.

Der sonntägliche Gegner FC Leutkirch steht mit 21 Punkten auf Rang 6 der Tabelle. Vor allem in der Offensive sind die Allgäuer stark besetzt, das Torverhältnis von 29:15 zeigt die Stärken klar auf.