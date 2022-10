Kehlen bringt Vorsprung nicht über die Zeit

In einem Spiel mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten holte Kehlen in Ratzenried einen Punkt. Im ersten Durchgang geriet Kehlen durch einen Handelfmeter in Rückstand, im zweiten Durchgang glich Kehlen aus und ging kurz vor Ende sogar in Führung. Durch ein Eigentor nach einer langen Kopfballflanke gelang dem TSV Ratzenried in der Schlussminute noch der Ausgleich zum 2:2.

Ratzenried legte stark los und bedrängte Kehlens Tor gleich zu Beginn mit mehreren Chancen. Der Führungstreffer gelang dem TSV in der 17. Minute mit einem sicher verwandelten Handelfmeter. Ratzenried bestimmte im weiteren das Spiel und hätte sogar das 2:0 machen können - in mehreren Situationen hatte Kehlen Glück. Die Halbzeitführung für Ratzenried war verdient.

Nach der Pause zeigte Kehlen ein anderes Bild. Nun kam der SVK besser in die Zweikämpfe und kam auch zu Torchancen. Es dauerte bis zur 62. Minute, ehe Felix Dunger mit einem Flachschuss aus 14 Metern den Ausgleich erzielte. In der weiteren Spielzeit entwickelte sich ein turbulenter Verlauf, in welchem beide der Mannschaften die Chancen zur Führung hatten. Dabei hatte Kehlen nun die bessere Spielanlage und die besseren Möglichkeiten. In der 87. Minute gelang Tim Mayer mit einem 20-Meter-Flachschuss der Kehlener Führungstreffer.

Kehlen brachte diesen Vorsprung leider nicht über die Zeit. In der Vorschlussminute unterlief dem SVK nach einer langen Freistoßflanke ein Eigentor, was den Ausgleich zum 2:2 brachte. Damit wurde der SVK trotz einer guten zweiten Halbzeit nicht belohnt - im Vergleich mit dem punktgleichen TSV Ratzenried musste er sich mit einem Punkt begnügen.