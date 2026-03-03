Kehl-Gómez lässt Freiberg jubeln: SGV schlägt dezimiertes Trier

Frühe Kontrolle, später Nutzen Freiberg ging mit dem Anspruch ins Nachholspiel, die eigene Position an der Spitze zu untermauern – und setzte die entscheidende Szene selbst. Marco Kehl-Gómez traf in der 33. Minute zum 1:0 und stellte damit die Weichen für einen knappen, aber wertvollen Sieg. Mehr als dieses eine Tor brauchte es nicht, weil die Ordnung stimmte und der Gegner kaum Raum für eine Wende bekam.

Der Spielverlauf in den Schlüsselszenen

Nach einer Phase, in der beide Teams um Zugriff rangen, brachte der Treffer von Marco Kehl-Gómez in der 33. Minute Freiberg in Führung. Nach dem Seitenwechsel verschärfte sich die Lage für Trier: Ömer Yavuz sah in der 54. Minute die Gelb-Rote Karte. In Überzahl verwaltete Freiberg das Ergebnis, ohne den Vorsprung auszubauen – und brachte das 1:0 bis zum Abpfiff über die Zeit.

Tabelle: Freiberg setzt sich ab

Der SGV steht nun bei 47 Punkten (14 Siege, 5 Remis, 3 Niederlagen) und einem Torverhältnis von 50:18. Verfolger SG Sonnenhof Großaspach folgt mit 43 Zählern, dahinter liegen FSV Frankfurt (39) sowie mehrere Teams im Bereich der oberen Tabellenhälfte. Trier bleibt mit 31 Punkten im Mittelfeld. Für Freiberg zählt vor allem die Bestätigung: Die Spitze bleibt in eigener Hand.