Keeper verstärkt Kreisligist und neues Bezirksliga-Trainerteam

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Kettner gilt als kommunikationsstarker Schlussmann, der das Spiel von hinten heraus organisiert und aktiv mitgestaltet. Mit seiner Routine bringt er Sicherheit in eine entscheidende Saisonphase. Auch menschlich wird er im Verein als Gewinn beschrieben, der mit positiver Ausstrahlung zum Teamgeist beitragen soll.

Der TSV Mähringen reagiert in der Winterpause der Kreisliga A2 Alb und verpflichtet Torwart Atilla Yavuz Kettner. Der erfahrene Keeper wechselt mit sofortiger Wirkung von Anadolu SV Reutlingen und soll dem Team zusätzliche Stabilität verleihen.

Die Verantwortlichen verbinden mit der Verpflichtung klare Erwartungen an defensive Konstanz – und hoffen auf zahlreiche Spiele ohne Gegentor.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SV Zainingen

Beim SV Zainingen werden für die Saison 2026/2027 in der Bezirksliga Alb die Weichen neu gestellt. Nachdem Marco Farmakoski kürzertritt, komplettiert Simon Hanle künftig das Trainerteam um Timo Schweizer. Damit setzt der Verein frühzeitig auf eine klare Struktur für die kommende Spielzeit.

Hanle bringt Erfahrung unter anderem aus der Landesliga mit und ist aktuell noch als spielender Co-Trainer bei Ligakonkurrent SG Reutlingen tätig. Auch beim SVZ soll er nicht nur an der Seitenlinie Verantwortung übernehmen, sondern weiterhin aktiv auf dem Platz stehen. Die sportliche Leitung spricht von einer sportlichen wie menschlichen Bereicherung.

Timo Schweizer bezeichnet Hanle als Wunschlösung für die vakante Position und blickt optimistisch auf die Zusammenarbeit. Hanle selbst freut sich auf eine ambitionierte Mannschaft und darauf, das vorhandene Potenzial gemeinsam weiterzuentwickeln. Damit sieht sich der SVZ für die kommende Saison gut aufgestellt.

