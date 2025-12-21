Keeper verdienen Sonderlob: Die Spielernoten für Köln gegen Duisburg

Nach einer verlängerten Abtastphase nahm das Sonntagabendspiel zwischen Viktoria Köln und dem MSV Duisburg erst im zweiten Durchgang etwas an Dynamik auf, blieb jedoch insgesamt eher ein körperbetontes Duell als ein fußballerischer Leckerbissen. Mit fortschreitender Spieldauer gerieten dann besonders die beiden Keeper in den Fokus. FuPa hat die jeweiligen Akteure in der Einzelbewertung noch einmal genauer unter die Lupe genommen.

Max Braune: Gefährliche Abschlüsse der Kölner verfehlten in der ersten Hälfte stets das Gehäuse. Blieb so zunächst zwar nicht beschäftigungslos, musste aber auch nicht entscheidend eingreifen. Erst im zweiten Durchgang war er beim Abschluss von Handle gefordert und rettete mit einer unkonventionellen Parade. Sicherte mit einer reaktionsschnellen Fußparade im Duell mit dem enteilten Tonye kurz vor Schluss noch einen Punkt.

Note: 2+

Johannes Bitter: "Mr. Zuverlässig" auf der rechten Seite der Zebras. Bekam es defensiv in erster Linie mit dem flinken Ronstadt zu tun, den er ordentlich unter Kontrolle hatte. Viele Flankenversuche von ihm blieben jedoch erfolglos.

Note: 3+

Can Coskun: Erst mit der Hereinnahme von Sussek blühte er auf der linken Seite offensiv mehr auf. Das ermöglichte als Folge aber auch die gelegentliche Kontermöglichkeiten der Hausherren, die in erster Linie über seine Seite eingeleitet wurden.

Note: 3+

Tobias Fleckstein: Machte seinen Job ohne wesentliche Beanstandungen, musste dabei im Verbund mit Hahn den physisch starken Lobinger im Zaum halten, was über den Spielverlauf auch gut gelang.

Note: 3

Alexander Hahn: Hätte nach einem robusten Einsteigen gegen Münst schon früh die Gelbe Karte sehen müssen, doch kam ungeschoren davon. Gewohnt präsent im Kopfballspiel, verhinderte so auch, dass Lobinger in der Anfangsphase eine hohe Hereingabe in den Strafraum für eine Großchance kontrollieren konnte. Hielt das Zentrum insgesamt gut dicht.

Note: 3+

Florian Egerer: Holte sich nach einem Zusammenprall mit Müller die erste Verwarnung der Partie ab. Sein erster Startelfeinsatz nach langer Zeit fand jedoch ein schnelles Ende.

Note: 4

Leon Müller: Ließ sich im eigenen Ballbesitz oft fallen, versuchte es in der Folge gelegentlich mit Diagonalpässen, mit welchen die Domstädter Defensive aber nur wenig Probleme hatten. Oft anspielbar, doch konnte über den Spielverlauf nur selten besonders herausstechen.

Note: 3

Conor Noß: Versuchte mit seinen Dribblings Lücken bei den Hausherren zu reißen. Ernsthafte Offensivansätze erfolgten in der ersten Hälfte auch ausschließlich über seine Seite. Zunächst stellte er Schulz mit einem Abschluss aus spitzem Winkel vor keine großen Probleme (28.), konnte daraufhin den finalen Pass zu Viet nicht ideal timen (30.). Überließ Sussek die linke Seite, konnte aus dem Zentrum nicht mehr die entscheidenden Akzente setzen und wurde nach knapp über einer Stunde für Meuer ausgewechselt.

Note: 2-

Christian Viet: Suchte mit seinen Ballaktionen stets den Weg nach vorne, konnte dabei aber nur bedingt die letzte Abwehrkette ins Schwitzen bringen. Bekam nach einer Umschaltsituation in den Sechzehner das Zuspiel von Noß nicht ausreichend kontrolliert, sonst hätte es besonders gefährlich werden können. Oft bemüht, doch ohne entscheidenden Ertrag.

Note: 3

Tim Heike: Wurde in der ersten Hälfte in erster Linie defensiv gefordert. Echte Gefahr ging über seine Seite nicht wirklich aus. Wurde nach einer grundsätzlich blassen Vorstellung nach einer Stunde abgelöst.

Note: 4

Thilo Töpken: Konnte sich in der ersten Hälfte fast ausschließlich durch sein Kopfballspiel auszeichnen, wurde entsprechend bei hohen Schlägen in die Spitze stets gesucht. Sein einzig nennenswerter Abschluss mit dem Rücken zum Tor ging ein paar Meter am Kasten vorbei.

Note: 4+

Patrick Sussek: Kam zum zweiten Durchgang und meldete sich direkt mit einem Warnschuss an, den Schulz aber sicher vereiteln konnte. Wirkte ohne Anlaufschwierigkeiten durchweg erfrischend auf die Duisburger Offensive, konnte sich in der Schlussphase auch fast belohnen, wobei er jedoch mit einem Dropkick im Sechzehner an Schulz scheiterte. Setzte in der Nachspielzeit noch zu einem unnachahmlichen Solo über 60 Meter an, doch erneut hatte der Schlussmann noch etwas dagegen.

Note: 2

Steffen Meuer: Bereitete Dittgens Großchance mit einem ideal dosierten Steilpass vor. Zeigte sich auch darüber hinaus physisch präsent.

Note: -

Max Dittgen: Kam in der zweiten Hälfte ins Spiel und verzeichnete mit etwas Anlauf die beste Chance des MSV, scheiterte aber im Eins-gegen-eins an Schulz.

Note: -

Andy Visser: Hatte knapp über eine Viertelstunde Zeit, um noch auf sich aufmerksam zu machen, doch blieb in seinem vierten Jokereinsatz für die Duisburger zu blass.

Note: -

Viktoria Köln

Arne Schulz: Musste als Ersatzmann für Dudu erst in der zweiten Hälfte seine Klasse zeigen. Zunächst wurde es in der 71. Spielminute brenzlig, als Dittgen alleine auf den Schlussmann zulief. Der 22-Jährige verkürzte jedoch geschickt und rettete seinen Farben somit vor dem Rückstand. Daraufhin packte der Schlussmann sowohl beim Dropkick als auch nach dem Solo von Sussek entscheidend zu.

Note: 2+

Lars Dietz: Eröffnete als zentraler Verteidiger der Dreierkette zumeist die Offensivvorstöße der Hausherren. Weil Duisburg die Kölner in der ersten Hälfte auch häufig gewähren ließ, geriet er in seinem Passspiel nur selten unter Druck. Vorstöße der Duisburger über das Zentrum prallten meist an ihm ab.

Note: 2-

Frank Ronstadt: Verzeichnete nach knapp 20 Minuten einen recht ordentlichen Abschluss in Richtung Duisburger Tor, verpasste dies jedoch um knapp zwei Meter. Machte auf der linken Seite ansonsten viele Wege, leistete dabei zu selten nennenswerte Offensivaktionen.

Note: 3

Meiko Sponsel: Hatte mit Noß und danach Sussek deutlich mehr als Kloss auf der gegenüberliegenden Seite zu tun. Machte es den Umständen entsprechend recht ordentlich. Im Ballbesitz ohne Tadel und mit gelegentlichen Vorstößen in die gegnerische Hälfte.

Note: 3+

Florian Engelhardt: Zusammen mit Wolf im Zentrum mit vielen Ballaktionen und nur wenigen Fehlern. Suchte in Gänze vielleicht nicht häufig genug die Spitze mit vertikalen Pässen.

Note: 3+

Simon Handle: Beackerte die rechte Schiene lauffreudig. Hatte nach einer knappen Stunde nach einer Flanke auf den zweiten Pfosten die große Chance auf die Führung, scheiterte aber an Braune. Wurde wenig später auch schon ausgewechselt.

Note: 3

Tim Kloss: Offensiv wie defensiv war über seine Seite weniger los als bei Sponsel auf rechts. Das Spiel lief entsprechend größtenteils an ihm vorbei, nur bei der Großchance von Dittgen im zweiten Durchgang offenbarte seine Seite große Lücken.

Note: 3-

Lucas Wolf: Wie sein Nebenmann Engelhardt ein Ruhepol im Aufbauspiel, was besonders in der zunehmend hitzigen Schlussphase Gold wert für die Kölner war. Wurde schließlich kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit für Eisenhuth herausgenommen.

Note: 2-

Lex-Tyger Lobinger: Hatte nach der Flanke von Otto die beste - weil einzige - Chance der Anfangsphase. Konnte die Kugel alleinstehend aber nicht kontrollieren. Wenig später setze er einen Abschluss nach feiner Kombination weit über den Kasten. Darüber hinaus mit nur wenig Ballaktionen, muss als Abschlussspieler auch von seinen Kollegen gefüttert werden.

Note: 4+

Leonhard Münst: Sehr präsent im eigenen Ballbesitz, oft gesucht, doch häufig ohne Ertrag. Nach rund einer halben Stunde wurde es durch ihn dann erstmals wirklich gefährlich, als er über die linke Seite einen Haken nach innen schlug und den Führungstreffer mit einem gefühlvollen Schlenzer nur knapp verpasste.

Note: 3+

David Otto: Bereitete Lobingers Großchance aus der Anfangsphase mit einer mustergültigen Flanke vor, dazu rauschte sein Strahl im zweiten Durchgang nur haarscharf über den Querbalken. Versprühte am Ball zwar Torgefahr, doch wurde ebenso wie seine Nebenmänner in der Offensive zu selten in Szene gesetzt.

Note: 3+

Joel Agyekum: Ersetzte Ronstadt auf der linken Seite, konnte sich im weiteren Spielverlauf aber nicht zwingend für kommende Einsätze in der Startelf empfehlen.

Note: -

Yannick Tonye: War nach einem Konter zum Ende der regulären Spielzeit auf und davon, fand im Duell mit Braune jedoch seinen Meister. War für Entlastungsangriffe eine gute Anspielmöglichkeit.

Note: -

Leander Popp/Benjamin Zank/Tobias Eisenhuth: Kamen jeweils in der Schlussphase in die Partie und konnten in der zerfahrenen Partie nicht mehr wirklich in Erscheinung treten.

Note: -