 2026-05-15T09:36:57.455Z

Transfers

Keeper und Stürmer: Gebenbach verpflichtet zwei Talente

Die beiden 18-jährigen Maximilian Fuchtler und Ari Kennedy schließen sich dem Fünftligisten an

von Florian Würthele · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Ari Kennedy (rechts) wird vom Sportlichen Leiter Erdal Izmire in Gebenbach willkommen geheißen.
Ari Kennedy (rechts) wird vom Sportlichen Leiter Erdal Izmire in Gebenbach willkommen geheißen. – Foto: DJK Gebenbach

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Maximilian Fuchtler
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Ari Kennedy
Ari Kennedy

Bayernligist DJK Gebenbach treibt seine Kaderplanung weiter voran und verpflichtet mit Torwart Maximilian Fuchtler von der Landesliga-U19 der SG Schwandorf sowie Offensiv-Allrounder Ari Kennedy vom Nord-Bezirksligisten TSV Tännesberg zwei vielversprechende 18-jährige Nachwuchsspieler. Die Transfers gibt Gebenbachs Sportlicher Leiter Erdal Izmire am Freitagmorgen bekannt.

Izmire zeigt sich erfreut über die beiden Neuzugänge. Über Kennedy sagt der Funktionär folgendes: „Beide Spieler haben bei uns vortrainiert, Ari sogar schon etwas länger. Er ist sehr talentiert, kann auf mehreren offensiven Positionen eingesetzt werden, braucht aber noch etwas Zeit. Wir hoffen, dass er sich bei uns so entwickeln kann, wie wir uns das vorstellen. Er bringt alles mit, um bei uns den nächsten Schritt zu gehen.“ Der junge Stürmer hat seine erste Saison im Herrenbereich beim TSV Tännesberg verbracht. In 26 Bezirksliga-Einsätzen erzielte er vier Tore und steuerte außerdem drei Assists bei.

Besonders überzeugt zeigt sich Gebenbachs Sportchef auch von Torhüter Fuchtler: „Mit Maximilian standen wir schon seit längerer Zeit im Austausch. Er hat beim SSV Jahn Regensburg eine sehr gute Ausbildung genossen und ist ein absoluter Zukunftsspieler, von dem wir sehr viel halten. Ich bin mir sicher, dass unser Torwarttrainer Matthias Götz seiner Entwicklung sehr guttun wird. Davon bin ich überzeugt“, so Izmire. Bei der SG Schwandorf war Fuchtler diese Saison in der U19-Landesliga Stammkeeper, verpasste lediglich ein Saisonspiel.

Nachwuchskeeper Maximilian Fuchtler (rechts) verstärkt das Torwartteam des Oberpfälzer Bayernligisten.
Nachwuchskeeper Maximilian Fuchtler (rechts) verstärkt das Torwartteam des Oberpfälzer Bayernligisten. – Foto: DJK Gebenbach


Abschließend bedankte sich Erdal Izmire bei den bisherigen Vereinen der beiden Talente: „Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei beiden abgebenden Vereinen bedanken, dass die Wechsel ohne Probleme über die Bühne gegangen sind.“ Für den Viertplatzierten der abgelaufenen Spielzeit in der Bayernliga Nord heißt es jetzt erst einmal, die wohlverdiente Sommerpause zu genießen, ehe Chefcoach Dominic Rühl seine Schützlinge ab Mitte Juni wieder auf den Trainingsplatz bitten wird.