Keeper und Stürmer: Gebenbach verpflichtet zwei Talente

Ari Kennedy (rechts) wird vom Sportlichen Leiter Erdal Izmire in Gebenbach willkommen geheißen. – Foto: DJK Gebenbach

Izmire zeigt sich erfreut über die beiden Neuzugänge. Über Kennedy sagt der Funktionär folgendes: „Beide Spieler haben bei uns vortrainiert, Ari sogar schon etwas länger. Er ist sehr talentiert, kann auf mehreren offensiven Positionen eingesetzt werden, braucht aber noch etwas Zeit. Wir hoffen, dass er sich bei uns so entwickeln kann, wie wir uns das vorstellen. Er bringt alles mit, um bei uns den nächsten Schritt zu gehen.“ Der junge Stürmer hat seine erste Saison im Herrenbereich beim TSV Tännesberg verbracht. In 26 Bezirksliga-Einsätzen erzielte er vier Tore und steuerte außerdem drei Assists bei.



Besonders überzeugt zeigt sich Gebenbachs Sportchef auch von Torhüter Fuchtler: „Mit Maximilian standen wir schon seit längerer Zeit im Austausch. Er hat beim SSV Jahn Regensburg eine sehr gute Ausbildung genossen und ist ein absoluter Zukunftsspieler, von dem wir sehr viel halten. Ich bin mir sicher, dass unser Torwarttrainer Matthias Götz seiner Entwicklung sehr guttun wird. Davon bin ich überzeugt“, so Izmire. Bei der SG Schwandorf war Fuchtler diese Saison in der U19-Landesliga Stammkeeper, verpasste lediglich ein Saisonspiel.



