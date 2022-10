Keeper Thiels früher Elfer-Fehlschuss leitet Pleite gegen Bayern ein "Es hat ausgesehen, dass er hundertprozentig überzeugt war"

Fußball-Regionalligist FC Pipinsried hatte alle Trümpfe in der Hand, unterlag jedoch dem FC Bayern München II 0:4. Er steht auf einem Abstiegsplatz.

Pipinsried – Alle Trümpfe in der Hand, keinen einzigen genutzt: Am Ende stand der FC Pipinsried am Samstag mit leeren Händen da, er verlor sein Heimspiel gegen den FC Bayern München II verdient mit 0:4.

Die spielentscheidenden Szenen der Partie spielten sich in den ersten 20 Minuten ab. FCP-Kapitän und Torwart Felix Thiel verschoss einen Elfmeter, im Anschluss unterliefen den Pipinsriedern zwei Fehlern, und schon war das Spiel gelaufen. „Er hat sich mit viel Überzeugung den Ball geschnappt und ist zum Elfmeter angetreten. Es hat ausgesehen, dass er hundertprozentig überzeugt war, das er ihn reinmacht“, schildert der sportliche Leiter des FC Pipinsried, Tarik Sarisakal, den Moment vor dem Elfer von Tormann Thiel.

Belmin Idrizovic war von einem Bayern-Abwehrspieler von den Beinen geholt worden. Schiedsrichter Christopher Knauer zeigte schon in der 4. Minute auf den Punkt. Thiel übernahm die Verantwortung – und jagte das Spielgerät über das Tor.

Inder Anfangsphase setzte die Pipinsrieder Mannschaft ihre Leistung aus dem mit 2:1 gewonnen Spiel in Burghausen fort. Mit aggressiven Vorchecking machten sie Druck und zwangen so die Münchner zu Fehlern. Der FC Pipinsried zwang den „Kleinen Bayern“ sein Spiel auf. Doch nach dem verschossenen Elfer änderte sich das Spielgeschehen von Minute zu Minute mehr – und die Bayern drückten dem Spiel ihren Stempel auf. Sie griffen nun die Pipinsried früh an, der Bayern-Nachwuchs stand phasenweise mit sechs Spielern rund um den Pipinsrieder Strafraum.