Keeper schwer verletzt: Partie Eching II gegen Hohenkammer abgebrochen

Nach einem Foul erlitt der SVH-Torhüter eine Gehirnerschütterung, einen Haarriss in der Schulter und einen Oberarmbruch. Die Partie wurde abgebrochen.

Generalprobe geglückt: Bevor die Fußballer des VfB Hallbergmoos II in der Relegation um den Aufstieg spielen, haben sie beim 3:0-Auswärtserfolg gegen Kranzberg II Selbstvertrauen getankt. Auch Pulling und Allershausen II beendeten die Spielzeit in der A-Klasse 5 mit einem Sieg.

SV Kranzberg II – VfB Hallbergmoos II 0:3 (0:0). Der Torschützenkönig schlug erneut zu: Mit seinen Saisontreffern Nummer 26, 27 und 28 sicherte Noah Tiefenbacher der Hallberger Reserve einen souveränen Erfolg. „Kranzberg hat uns aber ziemlich gefordert, es war ein gutes Spiel“, betonte VfB-Trainer Florian Guggenberger. Letztlich sei der Sieg aber hochverdient, weil die Hallbergmooser hinten wenig zuließen und sich ihre Tore schön herausspielten. „Jetzt freuen wir uns auf die Relegation“, sagte der Coach. Tore: 0:1/0:2/0:3 Noah Tiefenbacher (47./73./83.).

SV Vötting II – SV Pulling 3:4 (1:3). In der 40. Minute schien das Spiel entschieden: Die Gäste führten verdient mit 3:0. „Anschließend haben wir es aber schleifen lassen“, haderte SVP-Trainer Christian Winklhofer. So glichen die Vöttinger kurz vor dem Ende aus. In der Nachspielzeit war es dann aber der SVP, der jubeln durfte: Marino Pajic bescherte seinem Trainer mit dem Tor zum 4:3 ein Abschiedsgeschenk. Tore: 0:1/3:4 Marino Pajic (5./90.+4), 0:2 Daniel Prokisch (7.), 0:3 Matthias Heigl (39.), 1:3 Adrian Berlinghoff (44.), 2:3 Markus Bürkle (80.), 3:3 Tobias Hebel (89.).

TSV Allershausen II – FC Neufahrn II 5:2 (4:2). Von einem „offenen Spiel mit Chancen auf beiden Seiten“ sprach hinterher FCN-Trainer Thomas Joba, der aufgrund personeller Engpässe selbst mitspielen musste. Letztlich gehe der Allershausener Sieg aber in Ordnung. Tore: 1:0/3:1 Dominik Gührs (3./27.), 1:1 Berke Bülbül (5.), 2:1/4:1 Martin Raith (15./30.), 4:2 Lukas Bock (36.), 5:2 Sebastian Paul (74.).

TSV Eching II – SV Hohenkammer abgebrochen. Nach einer guten halben Stunde wurde die Partie beim Stand von 1:0 (Jonas Festbaum, 13.) aufgrund der schweren Verletzung von SVH-Keeper Robert Damm abgebrochen. Der Schlussmann erlitt nach einem Foul eine Gehirnerschütterung sowie einen Haarriss in der Schulter und brach sich den Oberarm an. Die drei Punkte gehen an Eching II.