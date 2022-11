Keeper Scholka heuert beim Holzwickeder SC an Der 29-jährige David Scholka hatte im Sommer den Westfalenligisten SV Wacker Obercastrop nach acht Jahren verlassen.

Mit Wacker war Scholka von der Bezirsksliga bis in die Westfalenliga aufgestiegen. Zuvor stand er schon in jungen Jahren beim DSC Wanne-Eickel in der Westfalenliga im Tor. Seit dem Sommer trainiert der Schnapper bereits in Holzwickede und soll die "dünn besetzte Torwart-Personaldecke" ergänzen, heißt es von Vereinsseite.