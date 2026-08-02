Keeper schießt aus 70 Metern ins Tor – SV Heimstetten verspielt Sieg

Comeback in Geretsried: Der Heimstettner Fabian Cavadias (links) muss zur Pause bereits wieder ausgewechselt werden. – Foto: Dieter Michalek

Torhüter Fabian Scherger trifft nach vier Minuten direkt aus 70 Metern zum 1:0 für den SV Heimstetten gegen Geretsried. Trotzdem reicht es am Ende nur zu einem 1:1-Unentschieden.

Als Fabian Cavadias nach nicht mal vier Minuten in diesem Bayernligaspiel seines SV Heimstetten gegen den TuS Geretsried zum Torhüter zurückköpft, da ahnt noch keiner der 250 Zuschauer im ATS-Sportpark, dass sie gleich Zeuge eines Tor des Monats werden, wenn nicht gar eines Tor des Jahres. So drischt der herausgeeilte Keeper Fabian Scherger die Kugel in der Not weit nach vorne. „Und schon als der Ball in der Luft war, hat man gesehen, dass er nicht schlecht kommt“, wird seine Trainerin Sarah Romert später sagen - was noch eine Untertreibung ist.

Denn Schergers Befreiungsschlag segelt gut 70 Meter in den Strafraum der Gäste und senkt sich dort über den gegnerischen Torwart hinweg ins Netz – zum 1:0 (siehe auch Interview unten). Der Jubel über diesen Sonntagsschuss ist zwar direkt im Anschluss groß, nach dem Schlusspfiff jedoch verhalten. Schließlich muss sich Heimstetten trotz der frühen Führung am Ende mit einem 1:1-Unentschieden begnügen.

„Insgesamt war es für uns ein glücklicher Punkt“, resümiert SVH-Trainerin Romert. „Geretsried war sehr giftig, hatte mehr vom Spiel und wollte es heute zu hundert Prozent.“ Diese Einstellung habe ihre Mannschaft vermissen lassen. „Wir haben uns schwer getan, zu unserem Spiel zu kommen“, räumt Sarah Romert ein.

Dies führt die Trainerin unter anderem auf das mangelnde Selbstbewusstsein ihrer Elf zurück. Schließlich hatte diese nach einer durchwachsenen Vorbereitung in den ersten beiden Saisonspielen zwei Niederlagen in Pipinsried und daheim gegen Schwaig kassiert. Hinzu kam das Fehlen einiger Leistungsträger wie Vitus Vochatzer, Ikenna Ezeala und Abwehrchef Fabian Cavadias.

Letzterer feiert gegen Geretsried zwar sein Comeback. Aber schon zur Pause muss Cavadias aufgrund von Schmerzen wieder ausgewechselt werden. Zuvor ist der 24-Jährige jedoch in der vierten Spielminute an jener Szene beteiligt, über die hinterher alle sprechen. Denn seine etwas zu kurz geratene Rückgabe führt zu Fabian Schergers Befreiungsschlag, der unverhofft im Gehäuse der Gäste landet und dem SVH das 1:0 beschert.

„Doch leider haben wir von diesem frühen Tor nicht so profitieren können“, bedauert Sarah Romert. So sind die Gäste aus Geretsried in einer chancenarmen Partie die stärkere Mannschaft und wissen vor allem durch Kampfgeist zu überzeugen. Dennoch verteidigt Heimstetten die Führung bis weit in die zweite Hälfte. Überdies hätten die Gastgeber sogar die Vorentscheidung besorgen können, als David Leitl nach knapp einer Stunde aus 14 Metern einen Schuss aufs Geretsrieder Tor abfeuert. Doch sein Versuch verfehlt das Ziel knapp.

Auf der anderen Seite haben auch die Gäste den Ausgleich mehrfach auf dem Fuß, bis er in der 74. Minute schließlich fällt. Nach einem Heimstettener Ballverlust schalten die Geretsrieder, die ihre ersten zwei Spiele ebenfalls verloren haben, blitzschnell um und fahren einen Konter, der den Ball zu Anastasios Karpouzidis bringt. Und der schiebt das Spielgerät aus 20 Metern am herausgestürmten Fabian Scherger vorbei ins leere Tor.

Dieses 1:1 ist letztlich auch das Endresultat, wodurch beide Mannschaften ihren ersten Punkt in dieser Saison holen. Für die Gäste aus Geretsried sei das Remis angesichts des Spielverlaufs „absolut verdient“, bilanziert Heimstettens Cheftrainerin Sarah Romert. Ihr Team dagegen habe diesmal das Glück auf seiner Seite gehabt. (ps)

SV Heimstetten – TuS Geretsried 1:1 (1:0) SVH: Scherger, Kehl (60. Polat), Cavadias (46. Ildas), Günzel, May, Riglewski (85. Goebl), Steimel, Titze (46. Müller), Sakhi Zada, Girtler (60. Weng), Leitl. Tore: 1:0 Scherger (4.), 1:1 Karpouzidis (73.). Schiedsrichter: Florian Islinger (Hainsacker) – Zuschauer: 250.