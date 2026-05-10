Keeper rettet Moorenweis den knappen Sieg gegen Gilching II

Moorenweis-Keeper Andreas Pauker (in Orange) im Duell mit Unterpfaffenhofens Konrad Wanderer (in Schwarz). – Foto: Dieter Metzler

Der Tabellenführer siegte mit 1:0 gegen Gilching II. Torwart Pauker parierte sogar einen Elfmeter und verhinderte den Ausgleich.

Andreas Otter musste erst einmal gewaltig durchschnaufen. Mit 1:0 (1:0) hatten die Moorenweiser gerade den TSV Gilching II bezwungen – und den zweiten Abteilungsleiter mit dem hauchdünnen Ergebnis an den Rand der Verzweiflung gebracht. „Ich bin um 15 Jahre gealtert“, meinte Otter wenige Minuten nach Abpfiff im Gespräch mit dem Tagblatt. Dabei war der Tabellenführer aus Moorenweis über 90 Minuten die bessere Mannschaft.

Die Partie hatte perfekt begonnen: Bereits in der 8. Minute besorgte Elias Dietrich nach einer Ecke die 1:0-Führung für die Gastgeber. Doch danach verflachte das spielerische Niveau der insgesamt sehr kämpferisch geführten Begegnung. „Man hat schon gemerkt, dass nach Unterpfaffenhofens Sieg am Vortag Druck auf der Mannschaft war“, so Otter. Statt des 2:0 kamen die Gilchinger plötzlich zu Top-Chancen. Binnen einer Minute musste Keeper Andreas Pauker dreimal retten. Und kurz darauf parierte er auch noch einen Elfmeter. „Ein kleines, stilles Wasser hat er sich verdient“, meinte Otter lachend – und schob hinterher: „Unser Wirt hat sich da schon was überlegt.“

Im zweiten Durchgang riss Moorenweis die Partie wieder an sich, kam aber einfach nicht zum zweiten Tor. „Obwohl wir Chancen für zwei Spiele hatten“, berichtete Otter. Und so musste er bis zum erlösenden Abpfiff zittern. (Thomas Benedikt)