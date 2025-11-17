Keeper-Patzer und Lupfer – SCR schnuppert an Sensation gegen Tabellenführer

SV Bad Tölz – SG Ascholding/Thanning 1:0 (1:0) – Besser hätte sich der SV Bad Tölz den Abschied in die Winterpause nicht vorstellen können: Mit 1:0 (1:0) wurde die hoch favorisierte SG Ascholding/Thanning auf dem Kunstrasen auf der Flinthöhe am Samstagnachmittag geschlagen. „Ein super Abschluss, ich bin super zufrieden“, schwärmte Coach Thomas Gärner nach dem engagierten Auftritt seiner jungen Mannschaft. SG-Trainer Marcus Dürnegger war bedient: „Wir hatten einfach keine Ideen, hatten keinen einzigen gefährlichen Torschuss. Eine verdiente Niederlage.“

Einen Großteil der Schuld bei dem einzigen Treffer des Tages muss allerdings Ascholdings Keeper Alexander Denk auf seine Kappe nehmen. Der war bei einem weiten Ball sehr weit aus seinem Gehäuse herausgelaufen – ohne das Spielgerät zu erwischen. Dabei fiel der Abpraller Jonas Lützel vor die Füße, der mit einem schönen Lupfer die Kugel aus etwa 25 Metern geschickt ins verwaiste Tor hob (34.). Irgendwie ein „unglücklicher Treffer, der so hätte gar nicht fallen dürfen“, moserte der SG-Trainer, der zuvor ein nicht geahndetes Foulspiel im Mittelfeld gesehen hatte.

Insgesamt hatten die Gäste durchaus ein klein wenig mehr vom Spiel, aber die besseren Chancen, einen Treffer zu setzen, hatten klar die Hausherren auch schon in der ersten Halbzeit. „Wir haben einfach gegen die kompakte Abwehr keine spielerischen Lösungen gefunden“, klagte Dürnegger.

Vor allem in der Schlussphase hätten die Tölzer bei ihren Kontern noch das eine oder andere Tor erzielen müssen. Aber sowohl Sami Bochnig, als auch Simon Gramüller oder noch einmal Lützel scheiterten „trotz ihrer 100-prozentigen Möglichkeiten“, wie Thomas Gärner anmerkte.

FF Geretsried verbringt Weihnachten außerhalb der Abstiegszone

FF Geretsried - TSV Weyarn 3:1 (1:0) – Einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf landeten die FF Geretsried im direkten Duell gegen Weyarn. Nach 35 Minuten erzielte Daniel Zielinski den Führungstreffer für die Gastgeber, die damit auch in die Pause gehen konnten.

Frisch aus den Katakomben gekommen, traf Antonio Andrijevic zum 2:0 (50.). Weyarn kam zu Beginn der Schlussphase per Elfmeter durch Christian Wacker nochmal auf ein Tor heran (73.) und sorgte damit nochmal für Spannung. Doch in der Nachspielzeit setzte Moritz Frank mit dem 3:1 den Deckel auf die Partie (90+3.). Durch den Sieg schieben sich die Fußball-Freunde vor der Winterpause noch auf einen Platz über dem Strich.

Tabellenführer Otterfing tut sich gegen Reisach schwer

TSV Otterfing – SG Reisach 2:1 (1:0) – Allmählich scheint die junge SG-Truppe die Kurve zu kriegen. Nach dem Sieg gegen Rottach-Egern zuletzt haben die Reichersbeurer auch dem Tabellenführer Paroli geboten. „Wir haben wirklich gut dagegen gehalten und die Partie lange Zeit offen gehalten“, berichtet Abteilungsleiter Marinus Kröll: „Deshalb wäre nach meiner Meinung ein Unentschieden durchaus gerecht gewesen.“