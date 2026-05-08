Keeper mit Oberliga-Erfahrung: Top-Transfer für Türkiyemspor Essen

Ausgebildet in der Jugendabteilung des MSV Duisburg, begann Laroshi seine Laufbahn bei den Senioren im damaligen Oberliga-Team der Zebras. Über die Folgestationen beim VfB Homberg, FSV Duisburg und TSV Meerbusch kam er insgesamt auf 30 Einsätze in der fünfthöchsten Spielklasse, ehe er unter anderem in der Landesliga für den SV Genc Osman Duisburg unterkam. In der laufenden Spielzeit hütete er in der Oberhausener A-Liga sowohl für den 1. FC Hirschkampf als auch BV Osterfeld den Kasten.

"Mit seiner Routine, Ausstrahlung und Präsenz ist Adnan ein echter Rückhalt für unser Team", schreibt der Verein in den sozialen Medien.

Das Gerüst für ein mögliches Bezirksliga-Abenteuer für den SC Türkiyemspor nimmt also immer deutliche Formen an. Sportlich wird der Klub dafür aber seine Hausaufgaben erledigen müssen. AL-ARZ Libanon hängt dem Tabellenführer dicht im Nacken. Womöglich braucht es eine volle Punkteausbeute, um die Spitzenposition bis zum Schluss zu behaupten.

Restprogramm Türkiyemspor Essen

28. Spieltag: (H) RuWa Dellwig (7.)

29. Spieltag: (A) Sportfreunde Altenessen (14.)

30. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck II (5.)

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