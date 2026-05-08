 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Keeper mit Oberliga-Erfahrung: Top-Transfer für Türkiyemspor Essen

Kreisliga A Essen: Der SC Türkiyemspor Essen macht den nächsten Fortschritt auf dem Transfermarkt. Der neueste Zugang ist für die Position zwischen den Pfosten vorgesehen.

von Markus Becker · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser
Adnan Laroshi wechselt zum SC Türkiyemspor Essen.
Adnan Laroshi wechselt zum SC Türkiyemspor Essen. – Foto: Hasan Darici

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RuWa Dellwig

Mit Adnan Laroshi vermeldet der SC Türkiyemspor Essen bereits den fünften Zugang für die kommende Saison. Der 30-Jährige stand zuletzt für BV Osterfeld auf dem Feld - stand zuvor aber auch zwischen den Pfosten für einige Hochkaräter.

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Erste Schritte beim MSV Duisburg

So., 10.05.2026, 13:00 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
13:00

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
13:00

Ausgebildet in der Jugendabteilung des MSV Duisburg, begann Laroshi seine Laufbahn bei den Senioren im damaligen Oberliga-Team der Zebras. Über die Folgestationen beim VfB Homberg, FSV Duisburg und TSV Meerbusch kam er insgesamt auf 30 Einsätze in der fünfthöchsten Spielklasse, ehe er unter anderem in der Landesliga für den SV Genc Osman Duisburg unterkam. In der laufenden Spielzeit hütete er in der Oberhausener A-Liga sowohl für den 1. FC Hirschkampf als auch BV Osterfeld den Kasten.

"Mit seiner Routine, Ausstrahlung und Präsenz ist Adnan ein echter Rückhalt für unser Team", schreibt der Verein in den sozialen Medien.

Das Gerüst für ein mögliches Bezirksliga-Abenteuer für den SC Türkiyemspor nimmt also immer deutliche Formen an. Sportlich wird der Klub dafür aber seine Hausaufgaben erledigen müssen. AL-ARZ Libanon hängt dem Tabellenführer dicht im Nacken. Womöglich braucht es eine volle Punkteausbeute, um die Spitzenposition bis zum Schluss zu behaupten.

Restprogramm Türkiyemspor Essen

28. Spieltag: (H) RuWa Dellwig (7.)
29. Spieltag: (A) Sportfreunde Altenessen (14.)
30. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck II (5.)

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