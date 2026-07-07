Keeper mit Bayernliga-Einsätzen: FSV VfB schlägt nochmal zu

Ben Broghammer (Mitte) mit Vorstand Jürgen Brunner (li.) und Manager Tom Gabler – Foto: Verein

Der FSV VfB Straubing konnte kurz vor Ablauf der Wechselfrist einen weiteren Neuzugang verpflichten. Mit Ben Broghammer schließt sich ein junger und hervorragend ausgebildeter Torhüter dem Team von Cheftrainer Michael Kettl an. Der junge Schlussmann stand zuletzt in Diensten des SV Fortuna Regensburg und kam in der abgelaufenen Spielzeit immerhin sechsmal in der Bayernliga zum Einsatz.

Der 21-Jährige absolvierte relativ kurzfristig ein Probetraining, überzeugte die Verantwortlichen auf Anhieb und entschied sich bereits einen Tag später für einen Wechsel zum FSV VfB Straubing. Sämtliche Formalitäten konnten rechtzeitig abgeschlossen werden, so dass Broghammer ab sofort spielberechtigt ist. Der Schlussmann stammt ursprünglich aus Freiburg, zog bereits im Kindesalter mit seiner Familie nach Regensburg und durchlief mehrere leistungsorientierte Nachwuchsstationen. Unter anderem stand er in seiner Jugendzeit bei Wacker Burghausen zwischen den Pfosten und sammelte dort wertvolle Erfahrungen. Mit dem aktuellen FSV-Torhüter Kaan Gülcü stand er bereits in der Vergangenheit in einem Team.

Straubings Sportlicher Leiter Tom Gabler freut sich über den gelungenen Last-Minute-Transfer: "Nach einer kurzfristigen Absage auf der Torhüterposition mussten wir kurzfristig reagieren. Ben hat im Probetraining einen sehr guten Eindruck hinterlassen und passt sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu uns. Wir freuen uns, dass wir ihn für den FSV VfB Straubing gewinnen konnten.“ Auch Broghammer blickt seiner neuen Aufgabe optimistisch entgegen: "Ich wurde von der Mannschaft sehr gut aufgenommen und habe mich sofort wohlgefühlt. Ich möchte mich sportlich weiterentwickeln, konstant gute Leistungen zeigen und der Mannschaft bestmöglich helfen.“

Gemeinsam mit Kaan Gülcü soll sich der Neuzugang auf der Torhüterpositon einen gesunden Konkurrenzkampf liefern und die Mannschaft in der bevorstehenden Bezirksliga-Saison weiter verstärken