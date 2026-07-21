Keeper Maurice Horn kehrt zurück zum Wuppertaler SV

Insgesamt kann der gebürtige bereits auf 145 Einsätze in der Landesliga zurückblicken. Darüber hinaus sammelte er 15 Einsätze in der Oberliga für den SC Velbert sowie die SG Wattenscheid und bringt somit wertvolle Erfahrung mit nach Wuppertal.

"Ruhe und Souveränität"

Vorstand Sport Lennart Strufe freut sich über die Verpflichtung des Torhüters: „Als gebürtiger Wuppertaler und Torhüter aus unserer eigenen Nachwuchsarbeit kennt Maurice den Verein und die Stadt bestens. Sportlich überzeugt er mit seiner Ruhe, seiner Souveränität und seinen Qualitäten auf der Linie. Darüber hinaus ist Maurice ein sehr bodenständiger und teamorientierter Spieler, der mit seiner positiven Art hervorragend in unsere Mannschaft passt. Mit diesem Profil ergänzt er unser Torwartteam auf ideale Weise und bringt gleichzeitig die Voraussetzungen mit, um sich gemeinsam mit der gesamten Torhütergruppe weiterzuentwickeln.“