Keeper Maurice Horn kehrt zurück zum Wuppertaler SV

Der Wuppertaler SV kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vermelden: Torhüter Maurice Horn verstärkt ab sofort das Team von Cheftrainer Tim Schneider.
Für den 27-jährigen Schlussmann ist die Rückkehr an die Hubertusallee gleichzeitig eine Rückkehr zu seinen sportlichen Wurzeln. Horn stammt aus der Nachwuchsarbeit des Wuppertaler SV und kennt den Verein sowie sein Umfeld bestens. In den vergangenen Jahren stand der 1,87 Meter große Torhüter beim FC Remscheid zwischen den Pfosten und wusste dort mit konstant starken Leistungen zu überzeugen.
Insgesamt kann der gebürtige bereits auf 145 Einsätze in der Landesliga zurückblicken. Darüber hinaus sammelte er 15 Einsätze in der Oberliga für den SC Velbert sowie die SG Wattenscheid und bringt somit wertvolle Erfahrung mit nach Wuppertal.
Vorstand Sport Lennart Strufe freut sich über die Verpflichtung des Torhüters: „Als gebürtiger Wuppertaler und Torhüter aus unserer eigenen Nachwuchsarbeit kennt Maurice den Verein und die Stadt bestens. Sportlich überzeugt er mit seiner Ruhe, seiner Souveränität und seinen Qualitäten auf der Linie. Darüber hinaus ist Maurice ein sehr bodenständiger und teamorientierter Spieler, der mit seiner positiven Art hervorragend in unsere Mannschaft passt. Mit diesem Profil ergänzt er unser Torwartteam auf ideale Weise und bringt gleichzeitig die Voraussetzungen mit, um sich gemeinsam mit der gesamten Torhütergruppe weiterzuentwickeln.“
Mit Maurice Horn gewinnt der Wuppertaler SV einen Torhüter, der den Verein bereits bestens kennt, regionale Verbundenheit mitbringt und seine Qualitäten in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt hat. Der WSV heißt Maurice herzlich willkommen zurück und wünscht ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit im Trikot des WSV.