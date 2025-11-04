 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Leon Klanac hütet heute das Tor des FC Bayern München gegen PSG in der Youth League.
Leon Klanac hütet heute das Tor des FC Bayern München gegen PSG in der Youth League. – Foto: IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFod

Keeper Klanac verhindert Bayern-Debakel gegen PSG in der Youth League

4. Spieltag der Youth League im Live-Ticker

Der FC Bayern München gastiert in der Champions League bei Paris Saint-Germain. Zuvor unterlag die U19 der PSG-Jugend klar. Der Live-Ticker.

  • 4. Spieltag, Paris Saint-Germain – FC Bayern München 3:0 (1:0)
  • Der FCB unterliegt in der Youth League deutlich gegen Paris. Jangeal (5.) und Ly (50.) sorgen bereits früh für eine komfortable PSG-Führung. Eine Blamage verhindert in der Folge FCB-Torhüter Klanac der zwei Elfmeter von Jangeal hält. Erst in der 99. Minute erhöht Idder mit dem dritten PSG-Elfmter auf 3:0.
  • Tabelle der Youth League: Fehlstart des FCB in die Youth League. Nach vier Spielen stehen nur drei Punkte auf dem Münchner Konto. Stand jetzt fliegen die Münchner nach der Vorrunde raus.
  • Anstoß in Paris war um 14 Uhr. Der Live-Ticker zum Nachverfolgen.

Heute, 14:00 Uhr
Paris Saint-Germain
FC Bayern München
3
0
Abpfiff

München – Während der FC Bayern raketenhaft in die neue Saison gestartet ist, stehen auch die A-Junioren national am Platz an der Sonne. In der DFB-Nachwuchsliga, ehemals U19-Bundesliga, dominiert der FCB die Gruppe E und hat nach neun Spielen bereits 22 Zähler gesammelt. Anders läuft es auf europäischem Parkett.

FC Bayern München braucht in der Youth League dringend Punkte gegen Paris Saint-Germain

Nach der bitteren Auftaktniederlage gegen den FC Chelsea und dem klaren Sieg gegen Pafos folgte zuletzt eine deutliche Niederlage gegen Brügge (0:3). Die U19 des FC Bayern steht mit dem Rücken zur Wand. Unterliegen die Münchner auch gegen PSG, rückt das Weiterkommen in der Youth League in weite Ferne.

„Die Jungs brennen auf dieses Duell.“

Bayern-Trainer Peter Gaydarov vor dem Spiel gegen PSG.

„Das sind genau die Duelle, für die wir Fußball spielen. In Paris erwartet uns ein absolutes Spitzenspiel, beide Teams wollen den Sieg“, wird Bayern-Trainer Peter Gaydarov auf der Vereinshomepage zitiert. „Wir wollen mutig und mit voller Überzeugung auftreten – die Jungs brennen auf dieses Duell.“

Der Modus: Für die Youth League Ligaphase qualifizieren sich alle U19-Teams der Champions-League-Teilnehmer in einer Liga. Parallel spielen die nationalen U19-Meister über den Meisterweg Qualifikanten für die Playoffs aus. Im Anschluss treffen im Sechzehntelfinale die Plätze eins bis sechs auf die Plätze 17 bis 22 der Ligaphase. Die Plätze sieben bis 16 spielen gegen zehn Qualifikanten des Meisterwegs. Im Gegensatz zur Champions League finden in der Youth League Gruppenphase nur sechs Spiele statt.

Die U19 des FC Bayern ist aktuell 23, wäre — Stand jetzt – also nach der Vorrunde ausgeschieden. In der vergangenen Saison unterlagen die Münchner Inter Mailand im Achtelfinale erst im Elfmeterschießen.

Uefa Youth League im Live-Ticker: Paris Saint-Germain fordert FC Bayern München

In Paris muss Trainer Peter Gaydarov auf fünf Spieler verzichten. Neben den Verletzten Oluwaseyi Wilson, Michel Ekodi, Noah Codjo-Evora und Moritz Göttlicher fehlt Top-Talent Cassiano Kiala rotgesperrt. Anstoß in Paris ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Boris ManzAutor