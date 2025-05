Keeper-Karussell in der Rhein-Nahe-Region

RHEIN-NAHE. Ein Personalkarussell dreht sich schon jetzt in der Rhein-Nahe-Region bei zahlreichen Klubs auf der Torhüterposition. Betroffen sind vor allem die Vereine, deren Mannschaften in Verbandsliga oder Landesliga spielen und die meist zumindest zwei Liga-taugliche Schlussleute für eine lange Saison brauchen. Das große Problem: Es kann immer nur einer spielen - und das meist gesetzt. Und einer muss auf die Bank - ebenfalls gesetzt, nur anders.

Dass sich Mark Becker von der TSG Planig zur neuen Saison dem potenziellen Verbandsliga-Aufsteiger SG Hüffelsheim anschließt, ist länger bekannt. Der 28-jährige Becker, der schon Verbandsliga-Erfahrung in Bad Kreuznach gesammelt hat, wird perspektivisch den Kampf um die Nummer Eins am Palmenstein gegen Jan-Niklas König (24) aufnehmen.

Dieser Wechsel ist fix – und ebenfalls nötig, denn auch die Bad Kreuznacher geben einen ihrer Schlussmänner ab. Fabian Haas, mit 27 Jahren diese Saison schon ältester der drei aktuellen SGE-Keeper, verlässt nach einem Jahr das Moebusstadion in Richtung Ingelheimer Blumengarten, wo Bastian Rossmanith eine Fußballpause machen will. Und die Eintracht braucht für die Verbandsliga neben dem aktuell verletzten Felix Basting (24) wenigstens einen zweiten Keeper, da Julius Schött nach überstandenen Operationen am Knie und an der Hüfte noch einige Monate ausfallen wird. "Bis zu zwölf Monate können das werden, sagt der Doktor", befürchtet der 19-Jährige.

Kontinuität herrscht trotz fast sicherem Abstieg aus der Landesliga Ost wenigstens auf der Keeper-Position von Hassia Bingen: Dort wird Nico Setz (28) dem eigenen Bekunden nach bleiben - gegebenenfalls eben auch in der Bezirksliga Rheinhessen.