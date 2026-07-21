Keeper Horii ist der Held beim Turniersieg von Eller 04

Hiroyuki Horii wird zum Eller-Helden – Foto: Design

Eller 04 und das eigene Saisonvorbereitungsturnier - das wird mehr und mehr zu einer Erfolgsgeschichte. Am Sonntag gewann Eller auf dem Kunstrasenplatz an der Vennhauser Allee im Elfmeterschießen gegen den FC Büderich die 16. Auflage der traditionsreichen Veranstaltung. Es war der insgesamt sechste Triumph für die Gastgeber, die somit fünf der letzten sechs Turniere.

Rein sportlich dürfte der Erfolg in diesem Jahr mit am höchsten zu bewerten sein. Denn die Konkurrenz hatte es durchaus in sich. Schon im Auftaktspiel gab es das Wiedersehen mit dem früheren Elleraner Daniele Varveri, der inzwischen bei Solingen-Wald als Cheftrainer an der Seitenlinie steht. Der hochkarätig besetzte Oberliga-Aufsteiger galt im Vorfeld als Topfavorit auf den Turniersieg, wurde aber von gut aufgelegten Platzherren in nur 45 Minuten mit 4:2 entzaubert. Dabei machte Eller durch Treffer von Kevin Lobato (13.), Antonio Marinovic (16.) und Anas El-Rifai (23.) in nur zehn Minuten aus einem 0:1 ein 3:1. Die nach dem 2:3-Anschlusstreffer (31.) kurzzeitig aufkommende Spannung beendete Routinier Adnan Hotic (38.).

Jeder Zuschauer kam voll auf seine Kosten