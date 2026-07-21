Keeper Horii ist der Held beim Turniersieg von Eller 04

Eller 04 und das eigene Saisonvorbereitungsturnier - das wird mehr und mehr zu einer Erfolgsgeschichte. Am Sonntag gewann Eller auf dem Kunstrasenplatz an der Vennhauser Allee im Elfmeterschießen gegen den FC Büderich die 16. Auflage der traditionsreichen Veranstaltung. Es war der insgesamt sechste Triumph für die Gastgeber, die somit fünf der letzten sechs Turniere.
Rein sportlich dürfte der Erfolg in diesem Jahr mit am höchsten zu bewerten sein. Denn die Konkurrenz hatte es durchaus in sich. Schon im Auftaktspiel gab es das Wiedersehen mit dem früheren Elleraner Daniele Varveri, der inzwischen bei Solingen-Wald als Cheftrainer an der Seitenlinie steht. Der hochkarätig besetzte Oberliga-Aufsteiger galt im Vorfeld als Topfavorit auf den Turniersieg, wurde aber von gut aufgelegten Platzherren in nur 45 Minuten mit 4:2 entzaubert. Dabei machte Eller durch Treffer von Kevin Lobato (13.), Antonio Marinovic (16.) und Anas El-Rifai (23.) in nur zehn Minuten aus einem 0:1 ein 3:1. Die nach dem 2:3-Anschlusstreffer (31.) kurzzeitig aufkommende Spannung beendete Routinier Adnan Hotic (38.).
Im Finale wartete mit dem FC Büderich dann ein weiterer Oberligist, der sich im zweiten Halbfinale gegen Ellers künftigen Ligarivalen DJK Neuss-Gnadental durchgesetzt hatte. Nach dem Führungstor durch Nico Stracke wähnten sich die Gastgeber schon auf der Siegerstraße. Doch dank eines zugesprochenen Strafstoßes rettete sich der FCB kurz vor Schluss doch noch ins Elfmeterschießen. Der Ärger über den diskussionswürdigen Pfiff war zunächst groß, spätestens nach einigen Heldentaten von Hiroyuki Horii aber auch wieder verflogen. Der japanische Keeper in Diensten der TSV parierte im „Shootout“ gleich drei Büdericher Elfmeter, um anschließend den entscheidenden Versuch dann selbst zu verwandeln.
Selbst Ellers Trainer zeigte sich im Anschluss etwas verblüfft über den Auftritt seines Teams. „Dafür, dass wir neun Neuzugänge zu integrieren haben, sind wir schon recht weit“, konstatierte der 40-Jährige. Insbesondere die Leistung gegen die mit Ex-Fortunen wie Leander Goralski, Erkan Ari, Georgios Siadas und Fabio Di Gaetano gespickten Solinger hinterließ Eindruck. „Sie hatten schon ein paar Maschinen auf dem Platz“, meinte Kara. Doch sein Team zeigte sich davon unbeeindruckt und präsentierte sich schon wieder in der Torlaune, die sie auch in der Aufstiegssaison ausgezeichnet hatte.
Den Solinger Frust über das frühzeitige Aus bekam im kleinen Finale dann Neuss-Gnadental zu spüren. Das Team von Sebastian Michalsky kam mit 0:6 unter die Räder. Die zahlreich erschienenen Zuschauer kamen so voll auf ihre Kosten. Sie sahen kurzweilige Spiele mit vielen Toren, die Appetit auf die neue Saison machen.