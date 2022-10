Keeper Hofmeier hält Heidecker Tabellenführung fest

Nach der ersten Saisonniederlage in der Vorwoche gegen Absberg ist der TSV Heideck am Sonntag in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Beim SC Polsingen gewann das Team von Trainer Christoph Huber mit 2:1 (1:0) und ist nun alleiniger Spitzenreiter der Kreisliga West. Die erste Möglichkeit hatte der Aufsteiger nach zehn Minuten. SC-Stürmer Jonas Härtlein tauchte nach einem langen Ball allein vor Keeper Markus Hofmeier auf. Da der Ball auf dem holprigen Rasen vor seinem Abschluss unglücklich aufsprang, ging der Schuss weit über das Heidecker Tor. Polsingen schwächte sich kurz darauf zum ersten Mal selbst. Jochen Klinger musste nach einem harten Foul für zehn Minuten zusehen. Dadurch kamen die Gäste zu ihren ersten Möglichkeiten. Maximilian Schwarz ließ einen Gegner aussteigen und schloss aus zehn Metern ab, doch SC-Keeper Stefan Zäh konnte gerade noch parieren (23.). Die folgende Ecke köpfte Johannes Wieland knapp neben das Tor. Der TSV Heideck war nun spielbestimmend. Der verdiente Führungstreffer fiel aber erst in der 39. Minute. Nach Ballgewinn und Flanke von Christian Meier kam Florian Kupsch zehn Meter vor dem Tor an den Ball und versenkte ihn unter die Latte. Nur eine Minute später schwächte sich der SCP zum zweiten Mal. Wegen Beleidigung wurde Lukas Schmutterer des Feldes verwiesen (40.).

Heideck verwaltete nun das Ergebnis und erhöhte in der 60. Minute auf 2:0. Nach einem Pass von Wieland schob Elias Semmler ins lange Eck ein. Das Spiel schien nun entschieden, doch in der Folge steigerten sich die Hausherren und kamen nun zu Chancen. Nach einem Eckstoß war ein Spieler der Heimelf am zweiten Pfosten frei, konnte den Ball aber nicht im Heidecker Tor unterbringen. In der 80. Minute gelang dem SCP schließlich der Anschlusstreffer. Aaron Schmutterer hielt den Ball an der Grundlinie im Spiel und legte auf Härtlein ab, der nur noch einschieben musste.



In den letzten Minuten wurde es noch einmal hektisch, und in der Nachspielzeit entschied der Schiedsrichter nach einem Schubser eines TSV-Verteidigers auf Elfmeter. Hofmeier im Heidecker Tor blieb aber cool und parierte den Strafstoß. Kurz darauf war Schluss. Durch den am Ende glücklichen Sieg grüßt Heideck wieder von der Tabellenspitze, denn das Spiel des TSV Weißenburg II gegen den bisherigen Primus DJK Stopfenheim wurde verlegt.

Quelle: donaukurier.de