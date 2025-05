Keeper Hipper bleibt bei den Kickers - Zaiser nach Stuttgart

Johann Hipper über die kommenden Aufgaben mit den Kickers: "Ich fühle mich bei den Kickers und in der Stadt Würzburg sehr wohl und freue mich, weiter Teil dieser Mannschaft zu sein. Ich werde alles tun, damit wir in Zukunft wieder erfolgreich sind."

Auch Sportdirektor Sebastian Neumann ist erfreut: "Johann hat sich in einem für ihn sehr aufregenden Jahr mit emotionalen Höhen und Tiefen immer vorbildlich und professionell verhalten. Er genießt großes Ansehen in der Mannschaft und hat sich seit seinem Wechsel zu den Kickers zu einem der besten Torhüter der Liga entwickelt."

Einen weiteren Abgang müssen die Kickers allerdings auch hinnehmen. Maxi Zaiser schließt sich den Stuttgarter Kickers an und spielt damit wieder unter Ex-Würzburg-Coach Marco Wildersinn. "Ich freue mich sehr, dass es mit einem Wechsel zu den Kickers funktioniert hat. Ich hoffe, dass ich mit meinen Qualitäten zur Entwicklung der Mannschaft und des Vereins beitragen kann", betont Zaiser in der offiziellen Mitteilung der Degerlocher. Marco Wildersinn freut sich auf das Wiedersehen mit dem gebürtigen Oberbayern aus Marquartstein: "Maxi bringt eine klare Vorstellung vom Spiel mit und versteht sehr schnell, was auf dem Platz gefordert ist. Ich freue mich, ihn im Team zu haben." Zaiser sorgte vergangenes Jahr für Aufsehen, als er nach dem verpassten Aufstieg nach Freiberg wechselte, wenige Wochen später kehrte er allerdings wieder an den Dallenberg zurück.