Keeper hält Raben im Rennen

Alles ist noch offen im Relegations-Rückspiel zwischen dem SV Pullach und dem ASV Dachau am Sonntag (16 Uhr), und dafür können sich die Raben bei Leopold Bayerschmidt bedanken.

Denn der SVP-Keeper sorgte dafür, dass der Bezirksliga-Zweite aus Dachau gegen den Landesligisten aus dem Isartal das erste Duell nur mit 2:1 (1:1) gewann. „Ich weiß auch nicht, warum, aber in der ersten Halbzeit waren alle bis auf den Torwart ein Totalausfall. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, hatten eine schlechte Energie und Aufteilung, dazu sehr viele Ballverluste. Leo hat aber sensationell gehalten“, so Pullachs Trainer Vinzenz Loistl.

Unter den vielen Glanztaten des Schlussmanns stach eine noch hervor: Nach Josef Burghards Grätsche gegen ASV-Torjäger Sebastian Mack gab es einen durchaus strittigen Strafstoß, Sergen Retzep trat an, Bayerschmidt parierte (19.). Und so gingen die Raben völlig überraschend durch Maximilian Stapfs Kopfball nach einem Freistoß in Führung (27.). „Das Tor hat den Spielverlauf auf den Kopf gestellt“, räumte Loistl ein, der sich den schwachen Auftritt seines Teams allenfalls mit dem Elan des bis in die Haarspitzen motivierten Gegners erklären konnte: „Nervosität war es, glaube ich, nicht. Aber Dachau hat brutal gebrannt.“ Das 1:1 durch Maximilian Bergner in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs war der Lohn für das ASV-Engagement. Und auch wenn dieses Tor, ein abgefälschter Freistoß, glücklich zustande kam, musste Loistl zugeben, dass sein Team mit dem Zwischenergebnis noch gut bedient war: „Wenn es zur Pause 5:1 oder 6:1 steht, dürfen wir uns nicht beschweren.“

Nach dem Wechsel war die Partie dann ausgeglichen, weil sich die Pullacher nun widerstandsfähiger zeigten. „In der zweiten Halbzeit war es defensiv besser, wir hatten auch mehr Zug und Kontrolle in unseren Aktionen“, so Loistl. Kurz vor Schluss gelang den Dachauern dann aber noch der Siegtreffer: Nach einem Pullacher Fehlpass im Angriff schloss David Dworsky den Konter mit dem 2:1 ab (82.). Am Ende brachten die Raben das knappe Resultat nach einer Zehn-Minuten-Strafe für Janosch Barho (89.), der hart eingestiegen war, in Unterzahl über die Bühne. „Der Sieg ist für Dachau hochverdient. Für uns ist das Beste an diesem Spiel das Ergebnis“, so Loistl, der von seinen Spielern vor allem in puncto Einstellung eine klare Steigerung fürs Rückspiel fordert: „Wir müssen von der ersten Sekunde an wach sein und Power ins Spiel bekommen. Von Taktik oder vom Fußball spielen müssen wir nicht reden.“

Wird diese Vorgabe umgesetzt, ist der Sprung in die zweite Relegationsrunde drin, da ist sich Loistl sicher. Er sieht nach der knappen Niederlage möglicherweise sogar einen psychologischen Vorteil für sein Team: „Wir sind noch am Leben. Die Dachauer werden sich dagegen ärgern, dass sie nicht höher gewonnen haben.“ Zudem gibt es eine positive Personalie beim SVP zu vermelden: Am Sonntag ist Christian Wimmer wieder an Bord, der in die Innenverteidigung rückt, sodass Burghard diesmal auf der Sechser-Position spielen kann. (nb)

ASV Dachau - SV Pullach 2:1 (1:1) SV Pullach: Bayerschmidt - Wittstatt, Hoffmann, Burghard, Nsanzimana, van Boyen (89. Nzita), Rausch (46. Pandza), Stanic (87. Barho), Kawai, Kotb, Stapf Tore: 0:1 Stapf (27.), 1:1 Bergner (45.+1), 2:1 Dworsky (82.) Besonderes Vorkommnis: Bayerschmidt hält einen Foulelfmeter von Retzep (21.) Zeitstrafe: Barho (89.)