Keeper für Schaldings U23: Ellinger kommt vom SV Garham

Der SV Schalding-Heining II hat es geschafft: Nach nur einem Jahr Abwesenheit sind die Youngsters vom Reuthinger Weg zurück in der Bezirksliga. Am letzen Spieltag zogen Götzer, Dorfer, Mikolaiczyk und Kameraden noch am SV Hofkirchen vorbei und sicherten sich auf dem allerletzten Drücker den Titel in der Kreisliga Passau. Um den Herausforderungen in der Bezirksliga gewachsen zu sein, stellt man sich auch personell bestmöglich auf. Mit Torhüter Lukas Ellinger vom künftigen Ligakonkurrenten SV Garham können die Grün-Weißen einen Neuzugang bekanntgeben.