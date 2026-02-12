Keeper Calvin Schultz fiebert der großen Rückkehr entgegen

Calvin Schultz in Action. – Foto: Olaf Wegerich

Zwar hat Calvin Brookly Schultz noch keine Minute zwischen den Pfosten des MTSV Hohenwestedt in den Punktspielen verbracht, aber das war kein Grund, den Vertrag zu verlängern. Zumal auch eine Verletzung den Neuzugang vom Heider SV ausbremste.

Viel (Zeit)Aufwand für den Fußball

Der Wechsel von Calvin Schultz vom Heider SV zum MTSV Hohenwestedt erfolgte im Sommer 2025 nach rund zehn Jahren Jugend- und Herrenbereich beim Heider SV. Der Student auf Lehramt (in Flensburg) investiert viel Zeit für den Fußball. Und auch auf seine baldige Rückkehr nach der Verletzung. Calvin Brooklyn Schultz (MTSV Hohenwestedt). – Foto: MTSV Hohenwestedt

Trainer und Leiter voll des Lobes

Trainer Arend Müller sieht in ihm einen echten Gewinn: „Calvin ist ein absoluter Gewinn für unser Team. Umso größer war der Schock für uns alle, als er sich früh verletzt hat. Mit viel Einsatz und zusätzlichem individuellem Training bei unserem Athletiktrainer kämpfte er sich stark zurück. Sowohl im Training als auch bei den Hallenturnieren zeigte Calvin immer wieder sein großes Talent. Trotz seines jungen Alters tritt er auf dem Platz bereits sehr reif auf und wir sind überzeugt, dass er seinen Weg gehen wird. Wir werden ihn dabei bestmöglich unterstützen und freuen uns sehr, Calvin weiterhin beim MTSV spielen zu sehen. Zusätzlich wird er sich in der Entwicklung unserer jungen Torhüter engagieren – ein absoluter Mehrwert für unseren Verein.“