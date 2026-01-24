 2026-01-20T07:14:11.657Z

Vereinsnachrichten

🧤 KEEPER AUFGEPASST! 🧤

Uelsen

Unsere Torhüter sind bereit für den nächsten Schritt – jetzt fehlst nur noch DU!

Der SV Olympia Uelsen sucht einen engagierten Torwarttrainer für die Herren 1 (inkl. Unterstützung für Herren 2 & A‑Jugend), der Lust hat, echte Entwicklung zwischen den Pfosten voranzutreiben.

🔥 Was wir suchen: • Leidenschaft & Motivation, um unsere Keeper weiterzubringen • Mindestens 1× pro Woche Torwarttraining • Viel Freiheit: Gestalte die Rolle nach deinen Ideen

💚 Was wir bieten: Ein motiviertes Team, ehrgeizige Keeper und richtig Bock auf Fortschritt!

👉 Interesse? Dann meld dich direkt bei uns!

Aufrufe: 024.1.2026, 14:17 Uhr
Jürgen KuiteAutor