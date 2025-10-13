KBC weiter ohne Punktverlust - Spitzenspiel endet spektakulär 3:3

Der siebte Spieltag in der Bezirksliga Staffel 4 bot Spektakel, Tore und klare Tendenzen: Der Kohlscheider BC bleibt nach dem 3:1-Erfolg in Hückelhoven makellos, Eicherscheid und Hilfarth trennen sich in einem hochklassigen Spitzenspiel leistungsgerecht 3:3.
Wahnsinn unter Flutlicht: Mariadorf holt Vier-Tore-Rückstand auf
Ein denkwürdiger Fußballabend endete in Mariadorf mit einem 4:4-Unentschieden, das beiden Teams zugleich Mut und Fragen hinterlässt. Die Hausherren lagen nach 48 Minuten bereits 1:4 zurück, ehe Sebastian Schmidt und Maximilian Herbst in der Nachspielzeit doppelt trafen und das Unmögliche möglich machten. Kuckum verpasste damit den zweiten Saisonsieg, bleibt aber mit nun sechs Punkten im unteren Mittelfeld. Mariadorf (9., 8 Punkte) zeigte Moral, wirkte defensiv jedoch erneut anfällig.
SV Alemannia Mariadorf – Niersquelle Kuckum 4:4
SV Alemannia Mariadorf: Julian Weitz, Maximilian Herbst, Nassim Bensfia (46. Rico Limberg), Elvis Gojak, Maurice Dautzenberg, Mert Büyükkelek, Pascal Willems (79. Selvin Feriz), Alexander Bayer, Johan Matti van Helden, Nico Dautzenberg (14. Sebastian Schmidt), Fabian Nießen
Niersquelle Kuckum: Yannik Gillessen, Yannik Bürger, Robin Dahmen, Jan Bolz, Amon Winzen, Luca Faenger, Simon Schopen, Fabio Esposito, Patrick Knorn, Artur Matern, Rico Bischof (57. Maurice Münten)
Tore: 1:0 Maximilian Herbst (14.), 1:1 Fabio Esposito (24.), 1:2 Fabio Esposito (45.), 1:3 Simon Schopen (45.+2), 1:4 Artur Matern (48.), 2:4 Sebastian Schmidt (55.), 3:4 Maximilian Herbst (90.+1), 4:4 Sebastian Schmidt (90.+5)
Drei Tore, drei Gegentore – das Gipfeltreffen hält Wort
Das erwartete Spitzenspiel wurde seinem Anspruch gerecht: Eicherscheid und Hilfarth lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe, das erst in der Schlussphase entschieden wurde. Nach einer 3:1-Führung der Gäste drehte Eicherscheid auf und rettete durch Nico Wilden in der 83. Minute das 3:3. Beide Teams bleiben ungeschlagen und bestätigen ihre Spitzenpositionen – Eicherscheid (2., 16 Punkte) hinter dem weiterhin perfekten Kohlscheider BC, Hilfarth (3., 14 Punkte) in Lauerstellung.
Trainer Sandro Bergs zog ein treffendes Fazit: „Sehr intensives Spiel. Das Spiel ist hin und her geschwankt – auf sehr gutem Bezirksliga-Niveau. Für uns ist das nach dem Spielverlauf ein gewonnener Punkt. Hilfarth hat seine individuelle Qualität definitiv auf den Platz gebracht – nicht nur bei den Toren zwei und drei. Wir haben gut dagegengehalten und auch nach den Wechseln noch mehr zuzusetzen. Vor dem Spiel wollten wir natürlich gewinnen – nach dem Spielverlauf müssen wir zufrieden sein.“
Germania Eicherscheid – Germania Hilfarth 3:3
Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Lars Schumacher, Louis Breuer, Luis Simon, Manuel Klöppel, Yassin Krings (81. Lennart Breuer) (90. Stephan Kaulartz), Pascal Strauch (81. Nico Wilden), Patrick Wirtz, Louis Voßen (80. Andreas Nießen), Tim Wilden, Maik Stollenwerk (59. Luca Jansen)
Germania Hilfarth: Oliver Mobers, Sascha Tobor, Kevin Bungudi, Dominik da Silva, Justin Neyka, Florent Sadiku, Armand Drevina, Jan Schaper (38. Niklas Demming), Gino Krings, Shpend Hasani (84. Pascal Schostock), Danny Richter
Tore: 1:0 Maik Stollenwerk (10.), 1:1 Pascal Dömges (41.), 1:2 Shpend Hasani (48.), 1:3 Danny Richter (61.), 2:3 Tim Wilden (69. Foulelfmeter), 3:3 Nico Wilden (83.)
Bergrath torhungrig, Würselen wehrlos
Aufsteiger Falke Bergrath (4., 13 Punkte) zeigte sich einmal mehr kaltschnäuzig und überrollte den VfR Würselen (13., 3 Punkte) bereits in der ersten halben Stunde. Sascha Schoenen und Cemal Polat trafen jeweils doppelt, die Partie war zur Pause praktisch entschieden. Zwar gelang Würselen spät noch Ergebniskosmetik, doch der Unterschied in Struktur und Durchschlagskraft war deutlich. Bergrath bleibt damit erster Verfolger der Spitzengruppe.
Falke Bergrath – VfR Würselen 5:2
Falke Bergrath: Nino Angelo Rödder, Philipp-Aaron Nießen, Tanner Wilden, Marcel Mohr (73. Ayman Hamidi), Resit Yilmaz (72. Mirssad Bah-Traore), Ihsan Bal, Marvin Meurer (65. Ferhat Özsan), Melih Yilmaz, Cemal Polat, Sascha Schoenen (72. Mamadou Doukoure), Jürgen Finken (65. Jaden Sydney Malu)
VfR Würselen: Hendrik Carduck, Massimo Damköhler, Metehan Tuncer, Kenan Uzun (58. Mohammed Sherzad Jamal), Luca Groment (46. Omer Selim), Elmehdi Majbour, Abdulkader Ramadan, Timuçin Arda Togan (35. Kasim Abdullah), Koray Demirciler, Thomas Thometzki (58. Tuncay Türkmen), Eugene Nana Amoh-Nkansah
Tore: 1:0 Melih Yilmaz (12. Foulelfmeter), 2:0 Sascha Schoenen (16.), 3:0 Sascha Schoenen (25.), 4:0 Cemal Polat (59.), 5:0 Cemal Polat (64.), 5:1 Eugene Nana Amoh-Nkansah (86.), 5:2 Koray Demirciler (88.)
Alle weiteren Ergebnisse am Wochenende: