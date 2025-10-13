KBC weiter ohne Punktverlust - Spitzenspiel endet spektakulär 3:3

Der siebte Spieltag in der Bezirksliga Staffel 4 bot Spektakel, Tore und klare Tendenzen: Der Kohlscheider BC bleibt nach dem 3:1-Erfolg in Hückelhoven makellos, Eicherscheid und Hilfarth trennen sich in einem hochklassigen Spitzenspiel leistungsgerecht 3:3.

Ein denkwürdiger Fußballabend endete in Mariadorf mit einem 4:4-Unentschieden, das beiden Teams zugleich Mut und Fragen hinterlässt. Die Hausherren lagen nach 48 Minuten bereits 1:4 zurück, ehe Sebastian Schmidt und Maximilian Herbst in der Nachspielzeit doppelt trafen und das Unmögliche möglich machten. Kuckum verpasste damit den zweiten Saisonsieg, bleibt aber mit nun sechs Punkten im unteren Mittelfeld. Mariadorf (9., 8 Punkte) zeigte Moral, wirkte defensiv jedoch erneut anfällig.

Drei Tore, drei Gegentore – das Gipfeltreffen hält Wort

Das erwartete Spitzenspiel wurde seinem Anspruch gerecht: Eicherscheid und Hilfarth lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe, das erst in der Schlussphase entschieden wurde. Nach einer 3:1-Führung der Gäste drehte Eicherscheid auf und rettete durch Nico Wilden in der 83. Minute das 3:3. Beide Teams bleiben ungeschlagen und bestätigen ihre Spitzenpositionen – Eicherscheid (2., 16 Punkte) hinter dem weiterhin perfekten Kohlscheider BC, Hilfarth (3., 14 Punkte) in Lauerstellung.

Trainer Sandro Bergs zog ein treffendes Fazit: „Sehr intensives Spiel. Das Spiel ist hin und her geschwankt – auf sehr gutem Bezirksliga-Niveau. Für uns ist das nach dem Spielverlauf ein gewonnener Punkt. Hilfarth hat seine individuelle Qualität definitiv auf den Platz gebracht – nicht nur bei den Toren zwei und drei. Wir haben gut dagegengehalten und auch nach den Wechseln noch mehr zuzusetzen. Vor dem Spiel wollten wir natürlich gewinnen – nach dem Spielverlauf müssen wir zufrieden sein.“