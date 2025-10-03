KBC vor Härtetest – Eicherscheid fordert Yildizspor

– Foto: Ralf Meurer

Der 6. Spieltag bringt brisante Duelle: Kohlscheid empfängt Mariadorf, Eicherscheid reist nach Hückelhoven. Würselen und Hilfarth kämpfen im direkten Duell um Stabilität, während im Tabellenkeller Roetgen gegen Erkelenz gefordert ist.

Spitzenreiter gegen selbstbewussten Herausforderer Der ungeschlagene Tabellenführer Kohlscheider BC (1., 15 Punkte) trifft auf Mariadorf (6., 7 Punkte), das zuletzt mit 4:1 gegen Ay-Yildizspor überzeugte. Mariadorfs Trainer Mirko Braun hat Respekt: „Ich habe großen Respekt vor dem Verein KBC, die jedes Jahr aus wenig viel machen und auch diese Saison wieder von der Spitze grüßen. Der KBC ist sehr flexibel von Spielsystemen, ist ungeschlagen und wird schwer zu knacken sein. Treten wir geschlossen als Mannschaft auf, sind wir kompakt und lauffreudig so wie gegen Ay-Yildizspor, dann können wir auch den Spitzenreiter ärgern!“ KBC-Trainer Jonas Schäfer verweist auf die Heimstärke: „Wir freuen uns schon sehr auf unser nächstes Heimspiel, in den bisherigen Heimspielen hatten wir immer eine schöne Kulisse und tolle Atmosphäre bei uns im Oststadion. Mit Mariadorf empfangen wir einen Gegner, der nach dem deutlichen Sieg gegen Hückelhoven mit breiter Brust auftreten wird. Auch wir können nach dem guten Saisonstart aber selbstbewusst auftreten und wollen alles investieren, um die nächsten drei Punkte einzufahren.“

Prüfung für den Topfavoriten

Ay-Yildizspor (5., 10 Punkte) will nach der klaren Niederlage in Mariadorf Wiedergutmachung betreiben. Mit Germania Eicherscheid (2., 12 Punkte) wartet jedoch der erste Verfolger von Spitzenreiter KBC. Die Mannschaft von Sandro Bergs hat bisher alle vier Spiele gewonnen und beeindruckt mit 21:3 Toren. Für Hückelhoven wird es darauf ankommen, die Defensive zu stabilisieren, um den Favoriten länger zu fordern. Eicherscheid reist mit breiter Brust und dem Anspruch, den Druck auf den Tabellenführer hochzuhalten.

Zwei Teams auf Reaktion aus Würselen (12., 3 Punkte) steckt nach der 0:5-Niederlage in Eicherscheid im unteren Drittel fest. Trainer Massimo Damköhler sieht klare Schwerpunkte: „Es wird ein ähnliches Spiel wie gegen Eicherscheid. Wir müssen die Zweikämpfe im Zentrum gewinnen und dem Gegner Nerven. Die Offensive ist sehr stark besetzt und breit aufgestellt. Wir werden spielerisch konzentriert sein und die Fehler minimieren und läuferisch im Gegensatz zur letzten Woche einiges draufpacken.“ Hilfarth (4., 10 Punkte) erwartet ebenfalls ein schweres Auswärtsspiel. „Am Wochenende VfR Würselen wieder auswärts ist das zweite von drei Auswärtsspielen in Serie. Wir haben gesehen, wie schwierig Auswärtsspiele sind, auch jetzt in Roetgen, wo wir uns sehr, sehr schwergetan haben. Das wollen wir natürlich jetzt besser machen. Der Gegner wird nicht leichter, und ich glaube auch, dass Würselen etwas gutmachen möchte nach der Niederlage in Eicherscheid. Von daher stellen wir uns auf ein sehr, sehr schwieriges Auswärtsspiel ein“, erklärte Trainer Nils Brandt.

Abstiegskandidat gegen Absteiger Roetgen (15., 1 Punkt) wartet weiter auf den ersten Sieg und muss gegen Erkelenz (7., 6 Punkte) dringend punkten. Der Absteiger SC zeigte zuletzt beim 4:1 gegen Konzen Offensivstärke und will nun nachlegen. Für Roetgen ist die Partie wegweisend: Eine weitere Niederlage würde den Druck im Tabellenkeller massiv erhöhen.