KBC tankt vor dem Spitzenspiel weiteres Selbstvertrauen Spielbericht

Fußball-Bezirksliga 4: Tabellenführer Kohlscheid sichert sich den nächsten Dreier und baut den Vorsprung auf Eicherscheid aus. Die Germania schaut am Sonntag im Oststadion vorbei. Bei Ay-Yildizspor läuft es hingegen aktuell nicht rund.

Der Kohlscheider BC ist weiterhin das Maß aller Dinge in der Fußball-Bezirksliga, Staffel vier. Die Mannschaft von Trainer Jonas Schäfer feierte am vergangenen Wochenende den siebten Sieg im siebten Saisonspiel.

Ex-Bundesliga-Star markiert Ehrentreffer

Beim jüngsten 3:1-Erfolg bei Ay-Yildizspor Hückelhoven erzielten die Gäste alle drei Treffer in Durchgang eins. Erst in der Nachspielzeit markierte der ehemalige Bundesliga-Profi Raffael mit einem direkt verwandelten Freistoß den Ehrentreffer für die Gastgeber.

Die ersten beiden Verfolger, Germania Eicherscheid und Germania Hilfarth, nahmen sich derweil im direkten Duell gegenseitig die Punkte weg. Das Spitzenspiel des siebten Spieltags endete 3:3.

Ay-Yildizspor verabschiedete sich durch die dritte Pleite in Serie hingegen erst einmal aus dem Spitzenfeld und ist auf Tabellenplatz sechs abgerutscht. Der Rückstand auf den KBC beträgt bereits satte elf Zähler.

Entsprechend unzufrieden zeigen sich die Verantwortlichen mit dem bisherigen Saisonverlauf. „Wir wollen eigentlich oben mitspielen, unter den ersten drei“, betont Sinan Igdemir, der die Erklärung für die aktuelle Misere direkt hinterherliefert: „Wir haben zurzeit zu viele verletzte und gesperrte Spieler. Es läuft leider nicht immer wie geplant“, ergänzt der Vorsitzende des Clubs aus Hückelhoven.

Die Niederlage gegen den KBC sei unter dem Strich verdient gewesen, gibt Igdemir offen zu. Jeremy Labas (14. Minute), Jorge Ramos (37.) und erneut Labas (41.) sorgten in Hälfte eins für klare Verhältnisse.

„Wir haben ein oder zwei hundertprozentige Chancen nicht genutzt, dafür aber die Dinger kassiert. Der KBC hat aber auch eine gute Mannschaft. In meinen Augen sind die Kohlscheider sogar stärker als die Eicherscheider“, unterstreicht Igdemir, der Mitte der ersten Halbzeit einen weiteren Rückschlag hinnehmen musste. Torjäger Sahin Dagistan zog sich eine Zerrung zu und musste bereits in der 27. Minute ausgewechselt werden.

Vom Saisonziel will der Vorsitzende von Ay-Yildizspor trotz des großen Rückstands auf die Kohlscheider nicht abrücken. „Es wird natürlich schwer, aber die Saison ist noch lang“, sagt Igdemir, der weiterhin auf seine Offensivkraft mit Glamourfaktor bauen kann. „Raffael hat noch Bock und ist topfit. Er hat gegen den KBC ein geiles Tor geschossen, aber das hat leider nicht gereicht.“

KBC-Coach hält den Ball flach

Beim KBC hält der Coach trotz des perfekten Starts und der lobenden Worte den Ball flach. „Ich habe schon das Gefühl, dass bei uns keiner abdreht. Die ersten Siege haben wir mit ganz viel Kampf eingefahren, die weiteren danach teils erst in der Nachspielzeit. Die letzten drei Partien haben wir mit zwei Toren Unterschied gewonnen, da ging es ein bisschen ruhiger zu. Bislang haben wir aber noch keinen Gegner an die Wand gespielt“, verdeutlicht Jonas Schäfer, der ergänzt: „Wenn wir ganz oben weiter dabei bleiben wollen, dann muss ganz viel passen. Jedes Rädchen muss ins andere greifen und das nötige Glück müssen wir auch haben.“

Am Sonntag, 15.30 Uhr, wartet nun das absolute Topspiel auf Schäfer und sein Team. Die ebenfalls noch ungeschlagene Germania aus Eicherscheid gibt ihre Visitenkarte im Oststadion ab.

„Bei den Eicherscheidern hat man als Außenstehender das Gefühl, dass sie in der Konstellation schon immer zusammenspielen und total gefestigt sind. Dabei geht ein bisschen unter, dass sie in den vergangenen Jahren immer wieder Spieler aus unteren Klassen geholt und sofort integriert haben. Die Verantwortlichen machen da schon einen super Job“, lobt Schäfer den kommenden Gegner, schiebt allerdings in einem Atemzug hinterher: „Wir freuen uns auf die Partie. Das ist auf jeden Fall ein Highlight für uns. Durch den Start haben wir uns eine gute Ausgangslage erarbeitet und können selbstbewusst sagen: Wenn wir wieder unsere Topleistung abrufen, dann muss Eicherscheid schon einen sehr guten Tag haben, um uns schlagen zu können.“

Die Spiele im Überblick:

Alem. Mariadorf - Kuckum 4:4: 1:0 Herbst (14.), 1:1, 1:2 Esposito (24., 45.), 1:3 Schopen (45.+2), 1:4 Matern (48.), 2:4 Schmidt (55.), 3:4 Herbst (90.+1), 4:4 Schmidt (90.+5)

Eicherscheid - Germ. Hilfarth 3:3: 1:0 Stollenwerk (10.), 1:1 da Silva (41.), 1:2 Hasani (48.), 1:3 Richter (61.), 2:3 T. Wilden (69./Foulelfmeter), 3:3 N. Wilden (83.)

Richterich - Roetgen 4:0: 1:0 Jaegers (2.), 2:0, 3:0 Frömmer (57., 71.), 4:0 Njikam Mouliom (82.)

Bergrath - VfR Würselen 5:2: 1:0 Yilmaz (12./Foulelfmeter), 2:0, 3:0 Schoenen (16., 25.), 4:0, 5:0 Polat (59., 64.), 5:1 Amoh-Nkansah (86.), 5:2 Demirciler (88.)

Ay-Yildizspor Hückelhoven - Kohlscheider BC 1:3: 0:1 Labas (14.), 0:2 Ramos (37.), 0:3 Labas (41.), 1:3 Raffael (90.+3)

Oidtweiler - DJK FV Haaren 4:0: 1:0 Eigentor, 2:0 Lubishtani (16.), 3:0 Geldner (57.), 4:0 Springmann (70.)

SG Stolberg - Konzen 4:0: 1:0 Karner (4./Foulelfmeter), 2:0, 3:0 N. Gerhards (45.+8, 64.), 4:0 Karner (70.) Rot: Gasper (40.), Jakobs (86./beide Konzen)

