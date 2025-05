KBC siegt deutlich, verliert aber nach der Saison seinen Trainer

Kohlscheids Dauerbrenner Andreas Puzicha verlässt im Sommer überraschend den Fußball-Bezirksligisten. Im Spitzenspiel bei Ay-Yildizspor dreht seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit auf und holt „verdient“ den Dreier.

Zum Abschluss der Englischen Woche hat der Kohlscheider BC ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Tabellenzweite der Fußball-Bezirksliga, Staffel vier, feierte am Sonntagnachmittag einen 5:1-Erfolg beim starken Aufsteiger Ay-Yildizspor Hückelhoven. Dabei geriet der KBC nach einer knappen halben Stunde durch den Treffer von Joy-Slayd Mickels zunächst in Rückstand (26.). Ex-Bundesliga-Profi Raffael hatte die ehemalige Offensivkraft von Alemannia Aachen in Szene gesetzt. Ein paar Zeigerumdrehungen später markierte Niklas Imelli aber den Ausgleich (30.).

In der kommenden Saison müssen die Kohlscheider allerdings dauerhaft auf die Expertise des 39-Jährigen verzichten, der seit November 2017 als Nachfolger von Thomas Virnich für die erste Mannschaft federführend verantwortlich zeichnet. Puzicha hatte im Januar zwar seine Zusage für die Spielzeit 2025/26 gegeben, doch aufgrund beruflicher Veränderungen musste er diese nun überraschend zurückziehen.

Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste dann so richtig auf. Jeremy Labas (50.), erneut Imelli (60.), wieder Labas (65.) sowie zum Abschluss Lucas Götte (72.) schossen den unter dem Strich „verdienten“ Sieg für den KBC heraus, wie sowohl Kohlscheids Übungsleiter Andreas Puzicha als auch Murat Bitim aus dem Trainerstab von Ay-Yildizspor bestätigten. Dabei war Puzicha aufgrund einer Kommunionsfeier gar nicht vor Ort, dennoch verschaffte er sich im Nachgang durch intensive Sichtung der Videoaufzeichnung einen Überblick.

„Ich habe die Entscheidung den Vereinsverantwortlichen und der Mannschaft mitgeteilt. Da ich mich selbstständig gemacht habe, passt es zeitlich einfach nicht mehr. Denn wenn ich etwas mache, dann nur zu 100 Prozent“, erläutert der Coach, der nun erst einmal beruflich „alles Notwendige regeln“ will, eher er wieder als Trainer in den Amateurfußball zurückkehrt. „Die vergangene Woche war nicht ganz so einfach, weil ich mich im Verein schon sehr wohlfühle“, ergänzt Puzicha, der nach seiner Verkündung eine Art „Schockstarre“ im Club ausgemacht hatte. „Damit hat natürlich keiner gerechnet, aber der Beruf hat Vorrang. Dafür hatten die Verantwortlichen auch Verständnis, trotz meiner eigentlichen Zusage.“

Abschied als Aufstiegstrainer?

Mit dem KBC will der scheidende Trainer nun aus den letzten sechs Spielen die „maximale“ Punkteausbeute einfahren, wie er betont. „An Uevekoven werden wir voraussichtlich nicht mehr rankommen. Ich gehe nicht davon aus, dass die Sportfreunde noch zwei Partien verlieren werden.“ Dennoch könnte sich Puzicha als Aufstiegstrainer verabschieden, denn möglicherweise reicht am Ende auch Platz zwei für den Sprung in die Landesliga.

„Wir machen uns da aber keinen Druck. Mit der Runde sind wir bislang sehr zufrieden, auch wenn die Punkteausbeute in der Rückrunde schon eher enttäuschend ist“, verdeutlicht Puzicha, der dafür auch eine Erklärung hinterher liefert: „Man hat schon gemerkt, dass der Kopf mitgespielt hat. Als Tabellenführer hatten wir plötzlich etwas zu verlieren. Vorher war mehr oder weniger alles egal, weil mit uns als Absteiger und dem damit verbundenen Umbruch sowieso niemand gerechnet hatte. In der Rückrunde wurden wir aber ganz anders wahrgenommen.“ Am kommenden Sonntag hat der KBC nun das nächste schwere Spiel vor der Brust. Der Drittplatzierte Germania Eicherscheid schaut ab 15.30 Uhr im Oststadion vorbei.

Formkrise und personelle Probleme

Für Ay-Yildizspor verlief die Englische Woche hingegen äußerst unbefriedigend. Die Mannschaft von Trainer Orhan Özkaya kassierte drei deutliche Pleiten und rutschte auf den fünften Tabellenplatz ab. „Wir haben uns unter Wert verkauft“, betont Bitim, der die personellen Probleme sowie Formkrisen einiger Leistungsträger als Gründe für die sportliche Misere anführt. Die Kaderbreite sei momentan nicht ausreichend, um ganz oben mitzuschwimmen. So musste Ex-Profi Özkaya (47) zuletzt auch wieder vermehrt selbst die Fußballschuhe schnüren.

Am kommenden Sonntag gastiert Ay-Yildizspor (15.30 Uhr) nun bei der abstiegsgefährdeten SG Stolberg, die durch drei Siege in Folge zuletzt neues Selbstvertrauen tankte. „Unser Ziel vor der Saison lautete: ein Platz unter den Top fünf. Der Aufstieg in die Landesliga wäre in meinen Augen noch zu früh gewesen, auch wenn wir Türken bei sportlichem Erfolg meist sehr euphorisch sind“, ergänzt Bitim mit einem Augenzwinkern.

Die Spiele im Überblick:

Welldorf-Güsten - Germ. Hilfarth 0:7: 0:1 Hasani (12.), 0:2, 0:3, 0:4 Schostock (17., 22., 61.), 0:5 Sadiku (74.), 0:6 Drevina (75.), 0:7 Akrivos (87.) Gelb-Rot: Möres (48. Welldorf-Güsten)

Ay-Yildizspor Hückelhoven - Kohlscheider BC 1:5: 1:0 Mickels (26.), 1:1 Imelli (30.), 1:2 Labas (50.), 1:3 Imelli (60.), 1:4 Labas (65.), 1:5 Götte (72.)

Eicherscheid - Lohn 4:0: 1:0 T. Wilden (7./Foulelfmeter), 2:0 Stollenwerk (53.), 3:0, 4:0 Wilden (55., 79.)

Roetgen - Uevekoven 1:5: 0:1 Czichi (18.), 1:1 Ajuya (37.), 1:2 Pohlig (40.), 1:3, 1:4 Richter (51., 62.), 1:5 Pohlig (73.)

Richterich - SG Stolberg 0:1: 0:1 Wischnat (2.) Rot: Struck (43./SG Stolberg)

VfR Würselen - Konzen 1:2: 0:1 Zilligen (29.), 0:2 Carl (60.), 1:2 Gerhards (78.)

Alem. Mariadorf - Oidtweiler 2:3: 1:0 Willems (2.), 1:1 Stollenwerk (14.), 2:1 Heitzer (18.), 2:2 Karatag (45.+2/Foulelfmeter), 2:3 Gontrum (62.)

Arm. Eilendorf - DJK FV Haaren 2:7: 0:1 Esser (17.), 0:2 Klee (33.), 0:3 Esser (34.), 1:3 Sipakis (44.), 1:4 Esser (61.), 1:5 Benyamani (65.), 1:6 Haass (73.), 1:7 Assla (77.), 2:7 Roder (79.)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de