KBC marschiert weiter – Eicherscheid bleibt dran

– Foto: Ahmet Eken

Der 6. Spieltag in der Bezirksliga 4 bot Favoritensiege, späte Wendungen und ein enges Tabellenmittelfeld. Während Spitzenreiter Kohlscheid weiterhin ungeschlagen bleibt, überzeugt Eicherscheid erneut in der Verfolgerrolle mit einem Spiel weniger.

KBC bleibt das Maß aller Dinge Der Tabellenführer Kohlscheider BC (1., 18 Punkte) gewann auch das sechste Saisonspiel. Nach frühem Schlagabtausch mit Toren von Milles (7.) und Gojak (10.) sorgten Ramos (38.) und Gösgens (44.) noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Schulz erhöhte auf 4:1 (65.), bevor Willems per Handelfmeter verkürzte (89.). Mariadorf (7., 7 Punkte) zeigte Moral, blieb aber defensiv zu anfällig. Kohlscheid festigt mit 21 Toren die stärkste Offensive der Liga.

Kohlscheider BC – SV Alemannia Mariadorf 4:2

Kohlscheider BC: Jannik Hohnl, Marc Milles (76. Fabian Daun), Niklas Schümmer, Marvin Schmitz, Sebastian Gösgens, Jan-Niklas Poth (87. Nathan Cicinho Nzuzi), Felix Schäfer (83. Niklas Imelli), Fabio Schulz (69. Tim Nießen), Jacob Nkrumah-Sarfo (83. Pascal Beeck), Jeremy Labas, Jorge Ramos

SV Alemannia Mariadorf: Marco Kirschall (57. Julian Weitz), Maximilian Herbst, Ardit Hiseni (71. Julian Schneiders), Nassim Bensfia (46. Mert Büyükkelek), Elvis Gojak, Maurice Dautzenberg, Rico Kessel (46. Nico Dautzenberg), Pascal Willems, Alexander Bayer, Johan Matti van Helden, Lucas Heitzer

Tore: 1:0 Marc Milles (7.), 1:1 Elvis Gojak (10.), 2:1 Jorge Ramos (38.), 3:1 Sebastian Gösgens (44.), 4:1 Fabio Schulz (65.), 4:2 Pascal Willems (89. Handelfmeter)

Später Sieg im Spitzenspiel Eicherscheid (2., 15 Punkte) bleibt nach einem Last-Minute-Erfolg ungeschlagen. Yildizspor (5., 10 Punkte) ging zweimal in Führung, doch Stollenwerk (58.) und Strauch (70.) glichen jeweils aus, ehe Jansen in der Nachspielzeit das Siegtor erzielte (90.+3). Trainer Sandro Bergs sprach anschließend von einem „Arbeitssieg“: „Das Spiel hätte in beide Richtungen kippen können. Wir haben nach einer unkonzentrierten ersten Halbzeit im zweiten Durchgang zugelegt. Dass das Siegtor so spät fällt, ist glücklich, aber in Summe nicht unverdient und bringt genauso drei Punkte wie deutliche Siege. Es war auch für die Zuschauer ein faires und interessantes Spiel auf gutem Niveau – hat Spaß gemacht.“ Eicherscheid bleibt damit weiter in Schlagdistanz zum Spitzenreiter und unterstreicht seine Effizienz in engen Spielen.

Ay-Yildizspor Hückelhoven – Germania Eicherscheid 2:3

Ay-Yildizspor Hückelhoven: Sven Julien Krimp, Berat Karapinar, Timur Etcioglu, Ibrahim Karpuz, Seyedamir Ghezi, Kaya Wronna (65. Yasin Akkaya), Abdellrahim Latiris, Sahin Dagistan, Hakan Odabasi, Raffael, Mehmet Yilmaz

Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Lars Schumacher (65. Nils Henn), Louis Breuer, Luis Simon, Manuel Klöppel, Yassin Krings, Pascal Strauch (94. Stephan Kaulartz), Patrick Wirtz, Louis Voßen (74. Nico Wilden), Tim Wilden (95. Lennart Breuer), Maik Stollenwerk (65. Luca Jansen)

Tore: 1:0 Kaya Wronna (5.), 1:1 Maik Stollenwerk (58.), 2:1 Sahin Dagistan (61.), 2:2 Pascal Strauch (70.), 2:3 Luca Jansen (90.+3) Konzen mit Comeback-Qualität Nach Rückstand durch einen verwandelten Elfmeter von Carduck-Eick (23.) drehte Konzen (9., 7 Punkte) die Partie mit Toren von Klee (34., 55.) und Huppertz (39.). Der Heimsieg war verdient, weil Richterich (10., 6 Punkte) nach der Führung zu passiv agierte. Konzen zeigte mannschaftliche Geschlossenheit und holte den zweiten Sieg der Saison. Für Richterich bleibt es bei nur einem Saisonsieg.