KBC marschiert weiter – Eicherscheid bleibt dran
Hilfarth siegt knapp – Stolberg stabilisiert sich.
Der 6. Spieltag in der Bezirksliga 4 bot Favoritensiege, späte Wendungen und ein enges Tabellenmittelfeld. Während Spitzenreiter Kohlscheid weiterhin ungeschlagen bleibt, überzeugt Eicherscheid erneut in der Verfolgerrolle mit einem Spiel weniger.
KBC bleibt das Maß aller Dinge
Der Tabellenführer Kohlscheider BC (1., 18 Punkte) gewann auch das sechste Saisonspiel. Nach frühem Schlagabtausch mit Toren von Milles (7.) und Gojak (10.) sorgten Ramos (38.) und Gösgens (44.) noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Schulz erhöhte auf 4:1 (65.), bevor Willems per Handelfmeter verkürzte (89.). Mariadorf (7., 7 Punkte) zeigte Moral, blieb aber defensiv zu anfällig. Kohlscheid festigt mit 21 Toren die stärkste Offensive der Liga.
Kohlscheider BC – SV Alemannia Mariadorf 4:2
Kohlscheider BC: Jannik Hohnl, Marc Milles (76. Fabian Daun), Niklas Schümmer, Marvin Schmitz, Sebastian Gösgens, Jan-Niklas Poth (87. Nathan Cicinho Nzuzi), Felix Schäfer (83. Niklas Imelli), Fabio Schulz (69. Tim Nießen), Jacob Nkrumah-Sarfo (83. Pascal Beeck), Jeremy Labas, Jorge Ramos
SV Alemannia Mariadorf: Marco Kirschall (57. Julian Weitz), Maximilian Herbst, Ardit Hiseni (71. Julian Schneiders), Nassim Bensfia (46. Mert Büyükkelek), Elvis Gojak, Maurice Dautzenberg, Rico Kessel (46. Nico Dautzenberg), Pascal Willems, Alexander Bayer, Johan Matti van Helden, Lucas Heitzer
Tore: 1:0 Marc Milles (7.), 1:1 Elvis Gojak (10.), 2:1 Jorge Ramos (38.), 3:1 Sebastian Gösgens (44.), 4:1 Fabio Schulz (65.), 4:2 Pascal Willems (89. Handelfmeter)
Später Sieg im Spitzenspiel
Eicherscheid (2., 15 Punkte) bleibt nach einem Last-Minute-Erfolg ungeschlagen. Yildizspor (5., 10 Punkte) ging zweimal in Führung, doch Stollenwerk (58.) und Strauch (70.) glichen jeweils aus, ehe Jansen in der Nachspielzeit das Siegtor erzielte (90.+3). Trainer Sandro Bergs sprach anschließend von einem „Arbeitssieg“: „Das Spiel hätte in beide Richtungen kippen können. Wir haben nach einer unkonzentrierten ersten Halbzeit im zweiten Durchgang zugelegt. Dass das Siegtor so spät fällt, ist glücklich, aber in Summe nicht unverdient und bringt genauso drei Punkte wie deutliche Siege. Es war auch für die Zuschauer ein faires und interessantes Spiel auf gutem Niveau – hat Spaß gemacht.“ Eicherscheid bleibt damit weiter in Schlagdistanz zum Spitzenreiter und unterstreicht seine Effizienz in engen Spielen.
Ay-Yildizspor Hückelhoven – Germania Eicherscheid 2:3
Ay-Yildizspor Hückelhoven: Sven Julien Krimp, Berat Karapinar, Timur Etcioglu, Ibrahim Karpuz, Seyedamir Ghezi, Kaya Wronna (65. Yasin Akkaya), Abdellrahim Latiris, Sahin Dagistan, Hakan Odabasi, Raffael, Mehmet Yilmaz
Germania Eicherscheid: Niklas Maubach, Lars Schumacher (65. Nils Henn), Louis Breuer, Luis Simon, Manuel Klöppel, Yassin Krings, Pascal Strauch (94. Stephan Kaulartz), Patrick Wirtz, Louis Voßen (74. Nico Wilden), Tim Wilden (95. Lennart Breuer), Maik Stollenwerk (65. Luca Jansen)
Tore: 1:0 Kaya Wronna (5.), 1:1 Maik Stollenwerk (58.), 2:1 Sahin Dagistan (61.), 2:2 Pascal Strauch (70.), 2:3 Luca Jansen (90.+3)
Konzen mit Comeback-Qualität
Nach Rückstand durch einen verwandelten Elfmeter von Carduck-Eick (23.) drehte Konzen (9., 7 Punkte) die Partie mit Toren von Klee (34., 55.) und Huppertz (39.). Der Heimsieg war verdient, weil Richterich (10., 6 Punkte) nach der Führung zu passiv agierte. Konzen zeigte mannschaftliche Geschlossenheit und holte den zweiten Sieg der Saison. Für Richterich bleibt es bei nur einem Saisonsieg.
TV Konzen – Rhenania Richterich 3:1
TV Konzen: Kevin Braun, Sebastian Schmitz (86. John Mathar), Mirco Klee, Tristan Gabert, Sascha Huppertz (90. Jaro Kabinski), Janek Gasper, Sascha Carl (68. Tobias Jakobs), Marius Johnen (68. Tobias Kelleter), Christian Dosquet (79. Fabian Carl), Justino Zander, Yunus El-Hafsi
Rhenania Richterich: Alexander Grade, Kai-Jan Hammes (88. Wolfgang Mbonbo), Dustin Bücken, Leonard Eisfeld, Serhan Yilmaz (61. Robin Frömmer), Noah Bosse, Konrad Steigelmann, Luca Carduck-Eick, Safet Feriz (78. Jan Ulrich), Arthur Elijah Emmanuel Njikam Mouliom, Jannik Paul Luis Jaegers
Aufsteiger mit Befreiungsschlag
Kuckum (11., 5 Punkte) landete gegen Oidtweiler (14., 3 Punkte) den ersten klaren Sieg der Saison. Doppeltorschütze Krüger (18., 44.) legte früh den Grundstein, Schilaski (90.) setzte den Schlusspunkt. Oidtweiler blieb über 90 Minuten blass und offenbarte erneut große Defensivprobleme. Für Kuckum war der Erfolg ein dringend nötiges Lebenszeichen.
Do., 02.10.2025, 20:00 Uhr
Niersquelle Kuckum – FC Concordia Oidtweiler 3:0
Niersquelle Kuckum: Yannik Gillessen, Yannik Bürger, Justin Jan Helwig, Robin Dahmen, Amon Winzen, Simon Schopen (90. Jan Ockun), Fabio Esposito, Benedict Krüger, Patrick Knorn (87. Maurice Münten), Artur Matern, Rico Bischof (64. Oliver Schilaski)
FC Concordia Oidtweiler: Niklas Westhoff, Leon Roosen (60. Elvir Lubishtani), Manuel Lüttgens, Philip Derichs, Kevin Croe (75. Philipp Rosnersky), Robin Switalla, Philipp Götting, Lukas Springmann, Andre Hochmuth (49. Nils Geldner), Lazar Savic, Gabriel Straub
Tore: 1:0 Benedict Krüger (18.), 2:0 Benedict Krüger (44.), 3:0 Oliver Schilaski (90.)
Weitere Ergebnisse des Wochenendes: