Kayser-Cup in Rosport Echter Hallenfussball - mit Banden - vom 10. bis 15. Januar

Nach den drei überaus erfolgreichen Auflagen in den Jahren 2018, 2019 und 2020, organisiert der FC VICTORA ROSPORT vom 10. bis 15. Januar 2023, nach zwei Jahren Coronapause, die mittlerweile vierte Auflage des internationalen Hallenturniers „KAYSER-CUP“ in der neuen Sporthalle „Am Bongert“ in Rosport.Genau wie bei den vorherigen Veranstaltungen, wo jeweils mehr 2500 Zuschauer während der Turnierwoche in der Halle präsent waren, werden auch diesmal wieder sämtliche Alterskategorien zum Einsatz kommen, von den jüngsten Kickern über die Nachwuchsklassen, Damen, Veteranen bis hin zu den Senioren. Der ganz besondere Reiz des „KAYSER-CUP“ besteht darin, dass es das einzige Hallenturnier in Luxemburg und der Region ist, wo mit Banden und größeren Toren gespielt wird.Während sechs Tagen, wo die Rekordzahl von 126 Mannschaften mit insgesamt mehr als 1000 Akteuren an 20 verschiedenen Turnieren teilnehmen, wird es an Attraktivität und Unterhaltung nicht fehlen. In den jeweiligen Spielpausen sorgt eine Lightshow für zusätzliches Flair.Das Hauptturnier der Senioren am Sonntag, dem 15. Januar um 17.30 Uhr werden neben der 1. Mannschaft des FC Victoria die Teams von Blo-Wäiss Medernach (Titelverteidiger von 2020), UN Käerjeng, US Sandweiler und Syra Mensdorf mit am Start sein.