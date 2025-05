Kayo bleibt, Schumacher kommt, Beckmann und Unger gehen

Im Trainerstab kommt es zur neuen Saison zu zwei personellen Wechseln. Athletiktrainer Mathis Beckmann, seit 2021 beim VfL tätig, und Torwarttrainer Marian Unger, der erst im vergangenen Sommer an die Bremer Brücke wechselte, werden den Klub verlassen. Beide baten aus persönlichen Gründen um eine Vertragsauflösung.

Eine erfreuliche Personalie betrifft Bryang Kayo: Der VfL hat die im Leihvertrag mit dem US-Amerikaner verankerte Kaufoption gezogen. Der 22-jährige Mittelfeldspieler, der besonders in der Rückrunde mit Dynamik, Tempo und körperlicher Präsenz überzeugte, bleibt somit fest in Osnabrück.

Kayo absolvierte in der abgelaufenen Saison 33 Pflichtspiele und entwickelte sich dabei zu einem wichtigen Baustein im zentralen Mittelfeld. Durch seine Vorstöße in die Offensive und seine Robustheit in Zweikämpfen verkörperte er die neue Energie, mit der der VfL unter Marco Antwerpen den Klassenerhalt schaffte.

Neuzugang aus Rostock: Kevin Schumacher wechselt zum VfL

Nach Patrick Kammerbauer hat der VfL nun auch die linke Seite verstärkt: Kevin Schumacher, zuletzt bei Hansa Rostock unter Vertrag, wechselt an die Bremer Brücke. Der 27-Jährige bringt die Erfahrung von über 80 Zweitligaeinsätzen mit und war in der vergangenen Saison bei Hansa Rostock 24-mal in der 3. Liga im Einsatz.

Ausgebildet beim SV Blau-Weiß Hemmendorf-Salzhemmendorf, führte Schumachers Weg über Egestorf-Langreder, Werder Bremen II und den TSV Havelse in den Profibereich. Mit seiner Schnelligkeit, Physis und taktischen Flexibilität soll er das Spiel des VfL auf der linken Außenbahn beleben. Geschäftsführer Welling lobt ihn als „Spielertyp, der mit seiner Dynamik sehr gut zur Bremer Brücke passt“.

Schumacher selbst zeigte sich bei seiner Vorstellung erfreut über die neue Herausforderung: „Ich habe den VfL immer als spannenden und emotionalen Verein wahrgenommen. Jetzt möchte ich mit starken Trainingsleistungen auf möglichst viel Spielzeit hinarbeiten und meinen Beitrag zum Erfolg leisten.“

Mit der Entscheidung für Bryang Kayo, der Verpflichtung von Kevin Schumacher sowie dem angekündigten Wechsel auf zwei Trainerpositionen geht der VfL Osnabrück erste richtungsweisende Schritte in Richtung neuer Saison. Die Mischung aus Kontinuität und punktueller Verstärkung passt zum strategischen Aufbau nach einer emotionalen Rettung – und lässt auf eine weiter konsolidierte Entwicklung hoffen.