Kayl-Tetingen stellt Moutfort auf die Probe

Nörtzingen bekommt es eine Woche nach dem Debakel in Steinfort mit Red Black zu tun, einem im Prinzip noch schwereren Gegner, der klar beim Schlusslicht favorisiert sein wird. Küntzig empfängt Tabellennachbar Aspelt zu einem Duell zweier Teams, die seit Wochen nicht mehr gewonnen haben. Für die Red Boys spricht, dass sie immerhin drei Punkte aus den vergangenen vier Spielen holten, einem Zeitraum in dem die Étoile Sportive komplett leer ausging. In Ehleringen treffen zwei Absteiger aufeinander, wenn Steinfort im Süden gastiert. Sowohl die reguläre Tabelle als auch die Formtabelle lassen auf einen offenen Ausgang schließen.
Lasauvage hätte es wohl auch ohne Trainerrücktritt gegen Leader Biwer schwer bekommen. Die Änderung an der Seitenlinie dürfte aber nicht ohne Folgen geblieben sein, die Gäste werden auf alle Fälle in der Favoritenrolle antreten. Viel offener gestaltet sich das Spitzenspiel zwischen Moutfort-Medingen und Kayl-Tetingen. Vor allem für die Gäste ist ein Sieg fast Pflicht, möchte man den Anschluss an die Aufstiegsrelegation vorerst nicht komplett verlieren. Im Hinterkopf muss man aber die nachträgliche Forfait-Niederlage in Ehleringen haben, die die Union 05 anfechten möchte. Wie die Gastgeber die Begegnung angehen werden wollten wir von Trainer William Lindner wissen.
„Der Druck liegt bei Kayl-Tetingen weil ich denke, dass sie hofften, höher in der Tabelle szu tehen. Auch wenn sie einige Punkte Rückstand haben, glaube ich, dass sie gegen Ehleringen Einspruch eingelegt haben. Wenn sie diese 3 Punkte zurückbekommen, holen sie auf die Spitzenmannschaften auf. Also kann alles sehr schnell gehen. Kayl-Tetingen verfügt über eine solide Mannschaft, die aus der 1.Division abgestiegen ist und die durch Kleinigkeiten einige Punkte verloren hat.
Auf unserer Seite arbeiten wir gut, so wie seit Beginn der Saison, und ich stelle große Fortschritte gegenüber dem Team fest, das ich letzte Saison übernommen habe. Wir haben uns in den Bereichen Spiel, Mentalität und Fitness verbessert. Aber nichts ist sicher, wir müssen unseren Entwicklung fortführen. Es wird ein offenes Spiel mit zwei Teams, die auf Sieg spielen werden. Ich freue mich, auf dieses Team aus Kayl zu treffen, denn solch Begegnungen machen uns zu Wettkämpfern und lassen uns wachsen. Meine Jungs müssen Mut und Persönlichkeit zeigen.“
Ex-Leader Tricolore Gasperich konnte sein kleines Tief am vergangenen Spieltag überwinden und bekommt gegen ein seit drei Partien siegloses Schouweiler eine realistische Gelegenheit, den zweiten Dreier in Folge zu holen. Aufsteiger US Esch gastiert dann noch in Dalheim, wo man sehen muss, ob die erhoffte „Schocktherapie“ des Trainerrücktritts Wirkung zeigt. Sollte dem nicht so sein, werden die Gäste Vorteile genießen.
