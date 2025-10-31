Kayl-Tetingen stellt Moutfort auf die Probe

Nörtzingen bekommt es eine Woche nach dem Debakel in Steinfort mit Red Black zu tun, einem im Prinzip noch schwereren Gegner, der klar beim Schlusslicht favorisiert sein wird. Küntzig empfängt Tabellennachbar Aspelt zu einem Duell zweier Teams, die seit Wochen nicht mehr gewonnen haben. Für die Red Boys spricht, dass sie immerhin drei Punkte aus den vergangenen vier Spielen holten, einem Zeitraum in dem die Étoile Sportive komplett leer ausging. In Ehleringen treffen zwei Absteiger aufeinander, wenn Steinfort im Süden gastiert. Sowohl die reguläre Tabelle als auch die Formtabelle lassen auf einen offenen Ausgang schließen.

Lasauvage hätte es wohl auch ohne Trainerrücktritt gegen Leader Biwer schwer bekommen. Die Änderung an der Seitenlinie dürfte aber nicht ohne Folgen geblieben sein, die Gäste werden auf alle Fälle in der Favoritenrolle antreten. Viel offener gestaltet sich das Spitzenspiel zwischen Moutfort-Medingen und Kayl-Tetingen. Vor allem für die Gäste ist ein Sieg fast Pflicht, möchte man den Anschluss an die Aufstiegsrelegation vorerst nicht komplett verlieren. Im Hinterkopf muss man aber die nachträgliche Forfait-Niederlage in Ehleringen haben, die die Union 05 anfechten möchte. Wie die Gastgeber die Begegnung angehen werden wollten wir von Trainer William Lindner wissen.