Kayali lobt TBS-Auftritt: „Die Art und Weise war wichtig“

TBS siegt erneut. – Foto: IMAGO IMAGES

TBS Pinneberg bleibt der Traumstarter der Oberliga Hamburg. Der Aufsteiger gewann das Duell bei FC Eintracht Norderstedt II nach frühem Rückstand noch klar mit 6:2. Während Norderstedt erneut bitter einbrach, freute sich TBS vor allem über die Art und Weise des Auftritts.

Dabei begann die Partie für Norderstedt besser. Aduramane Mané brachte die Gastgeber in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. Aus Sicht von TBS war dieser Rückstand allerdings kein Bruch im Spiel. Die Gäste hatten nach eigener Einschätzung zuvor bereits Kontrolle aufgebaut und zwei gute Abschlussmöglichkeiten durch Omar Nabizada und Nick Amartey Scharkowski.

Nach zwei Spieltagen steht TBS Pinneberg ganz oben. Der Aufsteiger gewann nach dem 2:1 gegen TuRa Harksheide auch sein zweites Saisonspiel und setzte sich bei FC Eintracht Norderstedt II mit 6:2 durch. Damit hat die Mannschaft von Florian Rammer bereits sechs Punkte gesammelt und mit 8:3 Toren die Tabellenführung übernommen.

„Wir sind ziemlich gut gestartet, haben relativ schnell die Spielkontrolle an uns genommen, den Ball gut laufen lassen und hatten auch in der ersten Viertelstunde zwei ziemlich gute Abschlussmöglichkeiten“, ordnete TBS-Medienansprechpartner Erturul Kayali ein. Nach einer Standardsituation habe Pinneberg den Ball dann nicht sauber klären können und das 1:0 kassiert.

Spiel kippt vor der Pause

Die Reaktion der Gäste fiel deutlich aus. Ein Eigentor von Henrik Lauterbach brachte TBS in der 39. Minute zurück, nur drei Minuten später traf Vincent Boock zum 2:1. Damit war die Partie noch vor der Pause gedreht. Kayali lobte in dieser Phase vor allem die Reaktion der Mannschaft: „Die Jungs haben gut reagiert, den Matchplan weiter durchgezogen, die Köpfe nicht hängen lassen und dann auch verdient das 1:1 gemacht.“ Das Eigentor sei zwar „ein bisschen glücklich“ gewesen, aber bis dahin gut herausgespielt. Anschließend habe es aus TBS-Sicht einen klaren Elfmeter zur Führung gegeben.

Kurz vor der Pause wurde es zusätzlich hektisch. Nach Darstellung von Kayali hätten einige neutrale Zuschauer eine weitere Strafraumszene gesehen. Der Schiedsrichter entschied jedoch auf Freistoß und Rote Karte, nicht auf Elfmeter. Für TBS war der anschließende Freistoß dennoch fast erfolgreich: Der Torwart ließ den Ball abprallen, Scharkowski staubte ab, der Treffer wurde aber wegen Abseits nicht gegeben.

Nabizada trifft sehenswert

Nach dem Seitenwechsel legte Pinneberg nach. Omar Nabizada erzielte in der 64. Minute das 3:1. Kayali beschrieb den Treffer als besonders sehenswert: „Ich glaube, knapp 20 Meter. Erst den Ball nicht richtig angenommen nach dem Standard und dann aber direkt abgezogen und schön in die lange Ecke.“

Ganz entschieden war die Partie damit aber noch nicht. Norderstedt verkürzte nur drei Minuten später durch Mané auf 2:3. Aus TBS-Sicht war diese Phase der einzige größere Bruch im eigenen Spiel. „Wir haben leider ein bisschen die Spielkontrolle abgegeben, waren nicht mehr so richtig energisch in den Zweikämpfen und nicht zwingend genug“, sagte Kayali. Ein unnötiger Querpass durch die Mitte sei abgefangen worden, danach fiel das Gegentor.

Für Norderstedt war es der Moment, in dem noch einmal Hoffnung aufkam. Der Aufsteiger hatte schon am 1. Spieltag beim SC Victoria lange mit 2:0 geführt und dann in den Schlussminuten 2:3 verloren. Auch gegen TBS war nach dem 2:3 wieder etwas möglich. Doch das mögliche 3:3 fiel nicht.

Scharkowski macht den Deckel drauf

Stattdessen blieb Pinneberg in der Schlussphase effizient. Nick Amartey Scharkowski traf in der 78. Minute zum 4:2. Spätestens damit war die Partie laut Kayali entschieden: „Das 4:2 war dann quasi, wie man so sagt, die Messe gelesen.“ Anschließend nutzte TBS die weiteren Möglichkeiten konsequent. Ein weiteres Eigentor brachte das 5:2 (82.), ehe Scharkowski nur eine Minute später mit seinem zweiten Treffer den 6:2-Endstand herstellte (83.).

Für Norderstedt ist das Ergebnis extrem bitter. Wieder geführt, wieder das Spiel aus der Hand gegeben, diesmal dazu zwei Eigentore, die Rote Karte rund um die Pause, mehrere schnelle Gegentreffer und am Ende eine deutliche Packung. Nach zwei Spielen steht die Mannschaft von Tony Heine trotz vier eigener Tore ohne Punkt da und hat bereits neun Gegentreffer kassiert - mehr dazu an dieser Stelle.

„Eine Steigerung zum Harksheide-Spiel“

Bei TBS überwog dagegen die Zufriedenheit. Der Sieg war nicht nur wegen der Tabellenführung wichtig, sondern auch mit Blick auf die Vorgeschichte. Norderstedt kannte Pinneberg bereits aus der vergangenen Saison. „Die zwei Niederlagen wollten wir wegmachen, also uns revanchieren. Das haben wir geschafft“, sagte Kayali.

Entscheidend sei aber nicht nur das Ergebnis gewesen. „Vom Ergebnis her sehr zufriedenstellend. Plus vier Tore fürs Torverhältnis. Aber was viel wichtiger waren, neben dem Sieg und den Toren, die Art und Weise, wie wir gespielt haben, wie wir aufgetreten sind“, schildert Kayali. Bis auf den zwischenzeitlichen Abfall nach dem 3:1 sei das „eine super Leistung“ gewesen - und „nochmal eine Steigerung zum Harksheide-Spiel“.

Mit sechs Punkten aus zwei Spielen ist der Start des Aufsteigers perfekt. TBS geht als Tabellenführer ins Wochenende und richtet den Blick nun zunächst auf das Pokalspiel gegen TuS Osdorf. In der Liga wartet danach wieder ein Heimspiel - und die Chance, den Traumstart weiter auszubauen.

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag

Fr., 14.08.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - Altona 93

Fr., 14.08.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Niendorfer TSV

Fr., 14.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - ETSV Hamburg

Fr., 14.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - FC Eintracht Norderstedt II

Fr., 14.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - USC Paloma

Sa., 15.08.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TSV Buchholz 08

So., 16.08.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - HT 16

So., 16.08.26 11:00 Uhr TSV Sasel - TuRa Harksheide

So., 16.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FK Nikola Tesla

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