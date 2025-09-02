Kayabunar macht Türkgücü-Nachfolger Tosun nach 0:5-Packung Mut: „Ünal kriegt die Kurve“

Alper Kayabunar, seit Sommer Trainer der U23 von 1860 München, erlebte am vergangenen Freitag ein besonderes Spiel gegen seinen Ex-Klub Türkgücü München. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Türkgücü München steckt tief im Tabellenkeller. Der Regionalliga-Absteiger setzt auf Ünal Tosun. Alper Kayabunar glaubt an seinen Ex-Kapitän.

München – Türkgücü München tut sich nach dem Abstieg aus der Regionalliga Bayern schwer. Mit sechs Niederlagen aus sieben Ligaspielen steht der einstige Drittligist auf dem vorletzten Tabellenplatz der Bayernliga Süd. Die miserable Tordifferenz von minus 16 verdeutlicht die prekäre Situation: Gemeinsam mit dem TSV Nördlingen ist das Team aus Neuperlach im Moment die Schießbude der Liga. Drei Wochen ist es her, da entfachte die Verkündigung von Ünal Tosun als neuen Spielertrainer eine gewisse Euphorie im Verein. Mit Tosun übernahm ein langjähriger Stammspieler die Position von Slaven Skeledzic. Der neue Spielertrainer bringt genau das mit, was sich die Funktionäre beim Münchner Klub wünschen: Jemanden, der den Verein kennt und liebt.

1860 II-Trainer Alper Kayabunar hatte beim 5:0-Sieg über Ex-Klub Türkgücü gemischte Gefühle Tosun gewann sein erstes Spiel mit 2:0 gegen Hauzenberg, doch der langjährige Kapitän landete nach dem Sieg im Kellerduell schnell in der Realität. Während einer Dienstreise verlor seine Mannschaft in Nördlingen und zuhause gegen den FC Ismaning. Letzten Freitag kehrte der Spielertrainer gegen die zweite Mannschaft von 1860 München zurück – und kassierte direkt eine 0:5-Abfuhr.

Chefanweiser der Sechzger ist sein Vorgänger, Alper Kayabunar. Der langjährige Türkgücü-Trainer coachte die jungen Löwen zu einem ungefährdeten Heimsieg. Die Gäste sahen gegen das Top-Team kein Land. Für den ehemaligen Trainer des einstigen Drittligisten war es natürlich ein besonderes Spiel gegen seinen Ex-Klub. Er hat „mit den Spielern viel zusammen erlebt – das war schon ein bisschen speziell", sagt er nach dem Spiel im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Trotz holprigem Start bei Türkgücü München – Kayabunar glaubt an Nachfolger Ünal Tosun Der Löwen-Domteur fokussiert sich nur auf seine neue Aufgabe. Er habe den turbulenten Saisonstart bei seinem Ex-Klub nur nebenbei mitbekommen: „Für mich zählt nur Sechzig". Trotzdem hat er eine besondere Verbindung zu seinen ehemaligen Spielern. So war Ünal Tosun als Kapitän lange Jahre seine rechte Hand bei Türkgücü. Kayabunar hält noch immer große Stücke auf ihn und kennt seine Qualitäten. Angesprochen auf den neuen Job als Spielertrainer, ist sich der 39-Jährige sicher: „Er ist der Richtige."

Sieben Jahre lang haben Ünal Tosun und Alper Kayabunar bei Türkgücü München eine Ära geprägt – der langjährige Kapitän war wie ein verlängerter Arm des Trainers.