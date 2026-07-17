🗣: Kayabunar lobt seine Löwen – TuS mit "individuellen Fehlern"

Alper Kayabunar, Trainer des TSV 1860 München II: »Für uns war es ein gelungener Auftakt in die Saison. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und sind in die Anfangsphase so reingekommen, wie wir es uns vorgenommen haben, mit viel Druck und Kontrolle. Ich denke, dass wir es einfach verpasst haben in den ersten 30 Minuten ein Tor zu erzielen. Es wären sogar zwei möglich gewesen.

Martin Grelics, Trainer des TuS Geretsried: » Wir haben gegen Sechzig eine ordentliche erste Halbzeit gespielt. Wir hatten vor allem Defensiv unsere Stärken und gute Umschaltmomente nach vorne, die wir ein Stück weit zu unsauber ausgespielt haben. Wir erzielen dann sogar das 1:0, was natürlich noch mal mehr Energie geben hat. Leider kassieren wir schnell den Ausgleich. Wir sind trotzdem mit einem positiven Gefühl in die Halbezeit gegangen.

Trotzdem muss man sagen, dass Geretsried immer wieder in Umschaltmomenten gefährlich geworden ist und wir dann in einer Phase kurz vor der Halbzeit nicht mehr so aktiv waren und unglücklich das Gegentor kassiert haben. Wir haben aber richtig gut darauf reagiert mit dem Ausgleich vor der Pause. In der zweiten Halbzeit haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht und haben vor allem die Sachen, die in der ersten Hälfte nicht so gut waren, besser gemacht. Am Ende des Tages haben wir verdient in der Höhe gewonnen. «

In der zweiten Hälfte hatten wir einfach immer weniger Entlastungsmomente und gerieten durch einen Standard in Rückstand. Haben dann alles probiert, aber verlieren dann durch individuelle Fehler auch in dieser Höhe. Das Ergebnis klingt deutlich, aber wir können trotzdem einige positive Dinge aus diesem Spiel ziehen. «

Lukas Lechner, Trainer des SV Erlbach: »Zuallererst sind wir nach diesen schwierigen Vorbereitungen mit den schweren Verletzungen in unseren Reihen total stolz auf die Leistung der Jungs. Die Mannschaft ist richtig zusammengerückt und die Spieler haben alles auf dem Platz gelassen. Wir sind sehr, sehr gut in die Partie gekommen. Nach 15-20 Minuten sind wir dann allerdings etwas passiv geworden und Hankofen hat es in dieser Phase sehr, sehr gut gemacht, da hatten wir Glück, nicht in Rückstand zu geraten.

Danach haben wir wieder eine tolle Reaktion gezeigt und sind nach einem super Standard über eine Ecke in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit haben die Jungs erneut alles auf dem Platz gelassen, leidenschaftlich verteidigt und eigentlich keine wirkliche Großchance des Gegners mehr zugelassen. In der Schlussphase haben wir uns dann mit dem zweiten Tor belohnt und am Ende sogar noch mit dem dritten Treffer nachgelegt. Es ist ein super Start, auf dem wir aufbauen können, aber wir werden das Ganze jetzt nicht zu hoch hängen und müssen weiter hart arbeiten, damit wir auch in den nächsten Spielen in der Liga punkten können.«

Tobias Beck, Trainer der SpVgg Hankofen-Hailing: »Am Ende des Tages hört sich eine 0:3-Niederlage natürlich bitter an, aber wir machen eigentlich ein richtig gutes Auswärtsspiel. In der ersten Halbzeit müssen wir in Führung gehen, wir haben zwei bis drei hochkarätige Chancen, wo wir einfach ein Tor machen müssen, und geraten dann durch einen Standard in Rückstand.

In der zweiten Halbzeit haben wir weitestgehend die Kontrolle gehabt, uns aber in Richtung Tor die letzte Konsequenz vermissen lassen. Der Gegner macht dann das 0:2 nach einem weiteren Standard, wir öffnen anschließend das Spiel und bekommen noch das 0:3. Unterm Strich ist es für uns ein sehr bitterer Spielverlauf, aber wir haken das Spiel ab: Die Leistung war, trotz der 0:3-Niederlage, absolut ordentlich. Jetzt heißt es, das Ganze schnellstmöglich abzuschütteln und den Blick unmittelbar wieder nach vorne zu richten.«