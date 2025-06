Kayabunar holt ersten Sieg bei 1860 – Höllen- und Aschauer-Hattrick

Premierensieg für Alper Kayabunar bei 1860 München, zwei Hattricks und ein 7:0-Erfolg. Die Testspiele der Bayern-, Landes- und Bezirksligisten am Freitag, dem 27. Juni.

Enge Kiste in Oberweikertshofen. Lange stand es zwischen dem SCO und dem ASV 0:0, ehe Dachau in der Nachspielzeit doch noch eine Gelegenheit nutzte: Mack traf in Minute 90+2 und bescherte dem ASV den Auswärtssieg.

SC Oberweikertshofen – ASV Dachau 0:1

SC Oberweikertshofen: Elias Reinert, Valentin Hueber, Kilian Lachmayr (58. Christoph Sdzuy), Fabian Willibald, Bastian Weikenstorfer, Moritz Leibelt, Nabil Tcha-Zodi, Bohdan Andrusyk, Valentin Leibelt, Nico Scheibner, Felix Hallmaier (58. Yenal Strauß) - Trainer: Sven Teichmann

ASV Dachau: Martin Schneider, Tobias Erl (68. Cihan Öztürk), Stefan Aust, Maximilian Bergner, Thomas Rieger, David Dworsky (46. Sebastian Just), Leon Schleich (68. Harun Mohamed), Sergen Retzep (77. Leon Sauermann), Niklas Kiermeier (77. Michael Pech), Kilian Knöferl (68. Luca Demmel), Sebastian Mack - Trainer: Matthias Koston

Schiedsrichter: Louis Starck (Weßling)

Tore: 0:1 Sebastian Mack (90.+2)