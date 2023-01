Kayabunar freut sich über neue Transfer-Philosophie: „Man soll ja aus Fehlern lernen“ Null-Transfer-Winter

Seine Mannschaft hat sich eine sportlich komfortable Lage erarbeitet, nachjustieren musste Türkgücü als Tabellenfünfter nicht. Das freut auch Präsident Taskin Akkay . „Man soll ja auch ein bisschen aus Fehlern lernen“, denkt Kayabunar an die turbulenten Wechselperioden der vergangenen Jahre zurück: „Wenn im Winter viele Neue kommen, ist es immer schwierig.“

Am 16. Januar geht der Fußball-Alltag in München wieder los. Mit exakt demselben Kader wie vor dem Jahreswechsel. Ein ungewohntes Bild bei Türkgücü München , aber ein schönes. „Als Trainer habe ich schon vor der Winterpause gesagt: Ich sehe überhaupt keinen Handlungsbedarf“, erklärt Kayabunar.

Den ersten Urlaub seit über einem Jahr hat er in der Türkei genossen. Auch in Istanbul konnte er aber nicht vom Fußball lassen, besuchte alle großen Stadien der Hauptstadt, unter anderem das Derby zwischen Fenerbahçe und Galatasaray Istanbul .

Am Kader hat sich nichts geändert und auch an der Zielsetzung nicht. „Wir haben keine Ambitionen nach oben“, sagt Akkay. „Unser Ziel ist immer noch ganz klar, die Liga zu halten“, bestätigt Kayabunar. Zehn bis zwölf Punkte würde seine Mannschaft noch brauchen, um wahrscheinlich sicher drin zu bleiben, rechnet er vor. Große Sorgen muss sich Türkgücü allerdings keinesfalls machen. Mit 36 Punkten steht der Klub aktuell sogar über dem FC Bayern München II.

„Ich habe im Fußball schon so viel erlebt. Deshalb: Immer vom Schlimmsten ausgehen.“

Alper Kayabunar über Türkgücüs Weg zum Klassenerhalt.

Aber zurücklehnen will er sich nicht: „Ich habe im Fußball schon so viel erlebt. Deshalb: Immer vom Schlimmsten ausgehen.“ Die notwendigen Zähler, hofft Kayabunar, so schnell als möglich einzufahren. Frühe Planungssicherheit zu haben, ist nach dem anstrengenden letzten Sommer ein großes Ziel für alle im Verein.

Auftakt gegen Spitzenteam: Kayabunar freut sich auf Duell gegen die Würzburger Kickers

Die erste Chance für Punkte bietet sich für Türkgücü am 24. Februar. Da reist die Kayabunar-Elf zu den Würzburger Kickers. Jahresauftakt gegen ein Spitzenteam: Der Trainer findet es gut. „Wir können ohne Druck dorthin fahren“, hält er fest. Nach dem 0:0 im Hinspiel will er seine Mannschaft aber auch nicht kleiner machen, als sie ist: „Ich denke, dass wir die Qualität haben, da auch zu gewinnen.“ Holt er die nächsten drei Punkte für den Klassenerhalt direkt gegen die Kickers? Auflösung in sechs Wochen. (moe)