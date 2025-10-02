Kayabunar bei 1860-Debüt von Stimmung überwältigt: „Ich hatte Gänsehaut“

München – Alper Kayabunars Tage als Cheftrainer auf der Bank von 1860 München sind mangels Fußballlehrerlizenz gezählt. Am Sonntag wird er die Mannschaft beim Auswärtsspiel noch einmal anleiten. Danach soll dann der neue Löwen-Dompteur präsentiert werden, der das Rudel wieder in die Spur bringen soll.

Für den 39-Jährigen wird die Woche dennoch in Erinnerung bleiben. Schon beim 2:2 am Mittwochabend durfte Kayabunar besondere Momente im vollbesetzten Stadion an der Grünwalder Straße erleben. „Es war ein super Gefühl. Ich hatte zwischenzeitlich, kurz vor der Halbzeit, als es richtig laut geworden ist, ein bisschen Gänsehaut“, gab der Interimscoach einen Tag nach dem Unentschieden am Donnerstag auf der Pressekonferenz an der Grünwalder Straße Einblicke in sein Innenleben. „Es war für mich das allererste Mal, dass es auch mit dem Coaching schwierig war im Grünwalder, das hatte ich davor nie.“

Alper Kayabunar will Erfahrungen aus seiner Woche bei den Profis mit Talenten aus der U21 teilen

Dass die Stimmung nach acht Minuten und zwei Gegentoren beim zweiten Wiesn-Heimspiel nicht gekippt sei, „war extrem wichtig“. Die Mannschaft habe weiterhin an ihrer Idee festgehalten, auch dank der „Fans, die die Jungs trotzdem gepusht haben“. Seine Sieler hatten sich nach Einschätzung Kayabunars die Überzahl, als Sigurd Haugen gegen den nach einem folgenschweren Foul an Volland vorbelasteten Lars Dietz, erarbeitet, „weil wir in der Phase auch richtig gut im Spiel waren“.

Im Moment konzentriert sich der ehemalige Mittelfeldspieler nur auf die Partie am Sonntag beim SV Wehen Wiesbaden. Möchte der neue starke Mann Kayabunar nicht in seinem Trainerteam sehen, wird er wieder zur 2. Mannschaft zurückkehren. Und mit den dortigen Talenten einige Erlebnisse, die er seit Sonntag erlebt hat, teilen.

„Ich werde das meinen Jungs aus der U21 erzählen. Die hören mir immer sehr aufmerksam zu, wenn ich Geschichten aus meiner alten Zeit oder aus dem Herrenbereich erzähle. Vielleicht kann ich ja ein bisschen Erfahrung mitgeben und hoffe natürlich, dass es der eine oder andere Spieler in nächster Zeit auch erleben wird.“