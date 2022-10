Kaya erzielt alle acht Treffer! Neuried verliert Heimspielpremiere gegen SVK Futsal Allgäu TSV sieht Niederlage als Ansporn

In der Futsal Regionalliga Süd verpatzt der TSV Neuried seinen Heimauftakt gegen den SVK Allgäu. Überragender SVK-Akteur war Mirhan Kaya mit einem Achterpack.

So., 02.10.2022, 15:30 Uhr

Neuried – Mirhan Kaya ist im Amateurfußball-Portal „FuPa“ beim Fußball-Bayernligisten TSV Kottern als Abwehrspieler gelistet. Seit 2016 hat er dort laut FuPa-Statistik ganze vier Treffer erzielt. In der Halle kann Kaya jedoch offensichtlich die Freude am Toreschießen ausleben, die ihm auf dem Rasen nur selten vergönnt ist. Mit 5:8 verloren die Regionalliga-Futsaler des TSV Neuried am Sonntag gegen den SVK Futsal Allgäu – und Kaya erzielte dabei alle acht Tore seiner Mannschaft.

TSV-Trainer Mathieu Jerzewski mit Lob für den Gegner: Der SVK Allgäu „war deutlich stärker als Darmstadt“

„Gratulation zu dieser Leistung. Er war einfach immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und hatte auch das nötige Glück der Treffsicherheit“, sagte TSV-Trainer Mathieu Jerzewski. Nach dem Auftaktsieg bei Aufsteiger SV Darmstadt 98 ging das erste Heimspiel für die Neurieder damit schief.

„Der Gegner war deutlich stärker als Darmstadt. Wir hätten einen kleinen Tick mehr präsent sein müssen, wenn es um defensive Aktionen ging. Das ließ dem Gegner den Freiraum, angesichts seiner individuellen Qualitäten in diesem Moment eiskalt zuzuschlagen“, analysierte der TSV-Coach. Im ersten Durchgang standen beide Mannschaften zunächst stabil und ließen kaum Torchancen zu. Die erste gute Möglichkeit zur Führung bot sich den Gastgebern, sie scheiterten jedoch an der Latte.