Kawa Moustafa verstärkt Trainer-Team

Auch außerhalb des Platzes verstärkt sich der SC Weiche Flensburg 08. Knapp eine Woche vor dem Trainingsauftakt in Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Regionalliga Nord 2025/26 hat der Viertligist sein Funktionsteam um drei Mitwirkende erweitert. Kawa Moustafa, Marc Peetz und Mamadou Sabaly werden Aufgaben als Verantwortliche übernehmen. Alle drei sind keine Unbekannten. Sie wirkten bereits in der Vergangenheit für unsere Regionalliga-Mannschaft. Sport- Geschäftsführer Dominique Natusch: „Wir wollen die bestmöglichen Voraussetzungen auch im Umfeld schaffen, sodass wir eine erfolgreiche Saison absolvieren können.“

Kawa Moustafa wird als Assistenztrainer das Trainerteam um Chef Torsten Fröhling,

seinem Co Tim Wulff und Torwart-Trainer Jan Neujahr dauerhaft verstärken. Schon

in den vergangenen beiden Vorbereitungen im Sommer 2024 und Anfang 2025 war

der bisherige Trainer unserer U-15-Oberliga-Mannschaft vorübergehend in die

Trainerarbeit der Regionalliga-Mannschaft eingebunden. Der 22-Jährige rückt nun

formal und dauerhaft auf. Dominique Natusch betont: „Wir wollen auch eigenen

Trainernachwuchs fördern. Kawa ist gewissermaßen ein Trainer-Eigengewächs. Er

wird aber nicht nur Hütchen aufstellen, sondern ist vollwertiges Mitglied im

Trainerteam. Die Trainer legen Wert darauf und fordern überdies, dass er sich aktiv

in die Trainingsarbeit sowie in Meinungs- und Entscheidungsfindungen einbringt. Das

klappte schon in der Vergangenheit sehr gut.“

Der Student mit den Fächern Sport und Wirtschaft/Politik der Europa-Universität

Flensburg selbst sagt: „Ich bin unwahrscheinlich dankbar einerseits der

Jugendabteilung des Vereins, die mir die Chance gegeben hatte, überhaupt in die

Richtung zu gehen. Und andererseits bin ich unwahrscheinlich dankbar für die neue

Aufgabe, weil es sehr ungewöhnlich ist, mir jetzt diese Möglichkeit zu bieten. Das

Vertrauen, das damit in mich gesetzt wird, möchte ich mit Leistung zurückzahlen.“

Der Trainer-B-Lizenz-Inhaber, der in Kürze die Prüfung zur B+-Lizenz absolvieren

wird, hatte einst selbst bei Weiche bis zur U 17 Fußball gespielt.