Kawa Moustafa und Ronny Seibt bleiben an Bord Co-Trainer und Torhüter verlängern bei Weiche von PM · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

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Die Regionalliga-Mannschaft des SC Weiche Flensburg 08 für die kommende Saison 2026/27 nimmt weiter konkrete Formen an. Mit Co-Trainer Kawa Moustafa und Torhüter Ronny Seibt sind die nächsten wichtigen Personalien beim nördlichsten deutschen Regionalligisten endgültig geklärt. Beide haben ihre auslaufenden Verträge verlängert. Einigkeit zwischen den Parteien herrschte in den Fällen schon seit längerem, nur die Unterschriften fehlten noch. Die Personalien stehen damit beispielhaft für den Weg des SC Weiche, mit jungen, ehrgeizigen Akteuren – ob Trainern oder Spielern – zu arbeiten und ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich in einem leistungsorientierten Umfeld weiterzuentwickeln.

Zu der Personalie des Co-Trainers Kawa Moustafa, der damit weiterhin Cheftrainer Tim Wulff unterstützen wird, sagt der Sportliche Leiter des SC Weiche, Dominic Hartmann: „Es war für uns ein wichtiges Anliegen, die Zusammenarbeit mit Kawa fortzusetzen.“ Der Sportliche Leiter erläutert näher: „Trotz seines jungen Alters bringt er bereits eine bemerkenswerte Reife und eine sehr professionelle Einstellung mit. Er arbeitet extrem gewissenhaft, ist offen für neue Impulse und hat einen großen Ehrgeiz, sich als Trainer ständig weiterzuentwickeln.“ Und nochmals unser ExKapitän: „Wir freuen uns, seinen weiteren Weg bei uns zu begleiten.“ Kawa Moustafa, geboren am 13. Januar 2003 in der syrischen Millionenmetropole Aleppo, war vor einem Jahr endgültig in den Trainerkreis unserer RegionalligaMannschaft aufgenommen worden. Zuvor hatte er dort schon zweimal über mehrere Wochen Praktika im Rahmen seiner eigenen Ausbildung als Übungsleiter im leistungsorientierten Fußball absolviert. Der 23-jährige Lehramtsstudent (Sport und Wirtschaft/Politik) hatte bis dahin die U 15 des Vereins trainiert und zugleich die BLizenz erworben. Inzwischen ist er Inhaber der B+-Lizenz. In der vergangenen Saison war er ferner insbesondere auch für die Video- bzw. Gegneranalyse verantwortlich.

Moustafa: "Mannschaft und das Umfeld bedeuten mir viel" „Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und freue mich, den Weg hier weitergehen zu können. Der Verein, die Mannschaft und das Umfeld bedeuten mir viel, und wir haben gemeinsam noch einiges vor. Besonders die Zusammenarbeit mit Tim Wulff ist ein wichtiger Grund für meine Verlängerung. Ich schätze seine Offenheit, den ehrlichen Austausch und vor allem das Vertrauen, das ich von ihm gespürt habe, sehr. Ich bin hochmotiviert, weiterhin mit voller Energie und Einsatzbereitschaft meinen Teil zum gemeinsamen Erfolg beizutragen. Als junger Trainer möchte ich dabei weiter alles aufsaugen, mich stetig entwickeln und unser Trainerteam bestmöglich unterstützen.“ Sein „direkter Vorgesetzter“, der bereits angesprochene Cheftrainer Tim Wulff, freut sich, dass im Trainerteam alle an Bord bleiben. Er sagt: „Es ist schön und durchaus bereichernd, einen jungen Co-Trainer an meiner Seite zu haben. Das hat schon in der vergangenen Saison sehr gut geklappt, weil wir uns im Trainerteam sehr gut ergänzen. Kawa ist lernwillig und bringt zudem immer wieder Neues in die Trainingsarbeit ein“, so Moustafa zu seiner Verlängerung. Die Verantwortlichen beim SC Weiche trauen auch Torhüter Ronny Seibt für die weitere Entwicklung viel zu. Der Sportlicher Leiter, Dominic Hartmann, sagt: „Ronny hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Entwicklung genommen. Besonders seine Ruhe und seine Ausstrahlung haben unserem Spiel viel Stabilität gegeben.“ Weiter erklärt „Dome“: „Er passt menschlich hervorragend in unsere Mannschaft, und deshalb war es für uns ein wichtiges Ziel, den Vertrag zu verlängern. Wir freuen uns sehr, dass wir auch in der kommenden Saison den gemeinsamen Weg fortsetzen werden.“ Und Cheftrainer Tim Wulff meint: „Wir freuen uns sehr, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten und dass unser Torwarttrio damit jetzt steht. So werden wir hoffentlich gemeinsam noch viele Erfolge feiern können.“