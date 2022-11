Kauthar wurde um den Sieg gebracht

Tore für Kauthar: Patoo (1) und Tim (1Elfmeter)

Ein hochklassiges Spiel sahen die Zuschauer an einem sonnigen Spätherbsttag. In der ersten Halbzeit überzeugten beide Teams mit tollen spielerischen Momenten. Beide Teams spielten für diese Klasse einen ganz hervorragenden Fußball, wobei der FC Al-Kauthar in seinen Aktionen aber mehr Spielanteile und auch Chancen hatte. Die Dreier-Kette stand absolut sicher und ließ dem Gegner keinen Spielraum. Sowohl Said, Saber und Benny machten ein ganz hervorragendes Spiel über 90 Minuten. Klasse wie beide Sechser Fatih und Ümit die gesamte Abwehr mit dem über sich hinaus wachsenden Torhüter Göghan stabilisieren konnten. Das Mittelfeld mit Tim, Stanley und Ali Demir konnte immer wieder das Spiel nach vorne ankurbeln. Teilweise hatte man Concordia Britz komplett im Griff. Mit Hassan Daout und Momo hatte man zwei Spitzen, die aber auch immer wieder nach sporadischen Angriffen, die Abwehr unterstützen konnten. Alles in allem staunte man über das sehr gut organisierte Team vom FC Al-Kauthar. So ging es mehr oder weniger gerecht mit 0:0 in die Halbzeit. Großes Trainerlob in der Halbzeit mit der Aussage, dass man hier und heute den Tabellenfünften besiegen kann und will. Mit erheblichen Selbstbewusstsein ging man die 2. Halbzeit an. Drückende Überlegenheit gerade auch zum Ende des Spiels war die Folge. Kauthar schnürte den Gegner förmlich in deren Hälfte ein und agierte mit vielen guten spielerischen Kombinationen. Das zwischenzeitliche 0:1 steckte man als Team locker weg. Momo und Fatih wurden durch Markus und Mehmet ersetzt. Beide knieten sich zu 100 Prozent in ihre Aufgabe. Leider musste Markus den Platz relativ früh wieder verlassen, da die alte Verletzung (Wade) wieder auftrat. So kam Patoo und später dann noch Daniel ins Spiel. Patoo zeigte gleich nach kurzen Einsatz was für Knipser-Qualitäten er hat und machte den hochverdienten Ausgleich zum 1:1. Kurz vorher kam es leider zu einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters als er Abseits gab, obwohl noch ein Britzer Spieler auf der Torlinie stand. Schade. Doch nun legte Kauthar noch eine Schippe drauf. Tim, Stanley, Ali D. und auch Hassan drängten immer wieder in den Strafraum. Dann Foul und Elfmeter für Kauthar in der 93. Minute. Tim verwandelte eiskalt zum vielumjubelten 2:1 für unsere "Löwen". Als alle mit dem Schlusspfiff rechneten, kam es zu einer kuriosen Szene. Britz kam in den Angriff, es gab eine Abwehr, wo der Ball weit ins Aus geschossen wurde. Da nahm ein Zuschauer (oder ein Britzer Anhänger) einen anderen Ball und gab ihn dem Britzer Spieler, der den Einwurf ausführte. Der Ball sprang Ali D. an die Hand der Schiedsrichter pfiff Elfmeter in der 96. Minute. Tor zum 2:2. Eine klare Fehlentscheidung, er hätte den Ball, der vom Gegner einfach zugeworfen wurde, erst prüfen müssen und dann entscheiden müssen, dass nur ein Ball der Heimmannschaft ins Spiel gehört. Abpfiff und tiefe Enttäuschung bei den Kauthar Spielern. Hektik auf dem Platz, aber man beruhigte sich wieder. Schade, denn ein Sieg wäre klar verdient gewesen. Trainer Herbert Hochheim sprach nach dem Spiel mit dem Schiedsrichter. Der wiederum entschuldigte sich nach dem Spiel bei der Mannschaft für seine Spiel entscheidenden Fehlgriffe. Respekt ... und auch Respekt, wie die Kauthar-Spieler nach dem Spiel mit dem Schiedsrichter umgegangen sind. Das war sehr, sehr menschlich, trotz aller Enttäuschung für Kauthar. Ein tolles Fußballspiel war zu Ende. Nun geht es am nächsten Sonntag in einem weiteren Heimspiel gegen den SC Siemensstadt.