Kauthar II spielerisch überlegen ...

SV Stern Britz II - FC Al-Kauthar II 3:3 (HZ 1:2)

Kauthar spielte mit folgendem Team:

Gökhan Aslan - Dennis Schazschneider, Julian Bartel, Benjamin Unterhofer, Ahmad Shamshak - Hassan Daout, Tim Hochheim, Ümit Yilderim (80. Pattrick Bartylla) - Stanley Unterhofer, Pattrick Bartylla (64. Ali Demir), Marcel Boran.

Bank Ali Demir

Im Neuköllner Derby trat man heute gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer SV Stern Britz an. Die Truppe um Trainer Herbert Hochheim und CO-Trainer Hassan Berjawi zeigten über 90 Minuten, welches Potenzial in diesem Team steckt. So "überheblich" es klingt, die Mannschaft wollte dieses Spiel gewinnen. Man kannte seine eigenen Stärken und die schöpfte man völlig aus. Obwohl nur mit 9 gesunden und drei verletzten Spielern angereist, konnte man jederzeit den Gegner kontrollieren und war auch in vielen Phasen des Spiel spielerisch überlegen. Man steckte das unnötige 1:0 der Britzer Sterne weg und agierte weiter mit gutem Paßspiel und schnellen Kontern. Sowohl Marcel Boran, als auch Stanley Unterhofer konnten auf den Außenpositionen mit schnellen Flügelspiel glänzen. So war es nur eine Frage der Zeit, wann der Ausgleichstreffer fällt. Marcel konnte nach einem Freistoß von Tim Hochheim mit dem Kopf zum 1:1 ausgleichen. Pattrick war es dann, der mit tollem Einsatz Tim bediente, der mit einem schönen Schuss das 1:2 markierte. Bis zum Halbzeitpfiff erspielte man sich dann eine Fülle von Chancen, die aber leider nicht zu Toren verwertet wurden. Man hätte durchaus hier mit 2:5 zur Halbzeit führen können. Die Abwehr um Benjamin Unterhofer und Julian Bartel, sowie die beiden Außenverteidigern Dennis Schazschneider und Ahmad Shamshak standen hervorragend und konnten viele Zweikämpfe gewinnen. Dahinter immer wieder ein sicherer Rückhalt des Teams und Motivator Gökhan Aslan als Keeper. Nach Anpfiff der 2. Halbzeit war man dann 30 Sekunden danach noch nicht richtig auf den Platz, da kam es zum 2:2. Weiterhin erspielte sich die Mannschaft Chancen, doch man ging zu leichtfertig damit um. Hassan Daout musste auf Grund des Personalmangels auf der ungewohnte 6er Position spielen, konnte aber seine Aufgabe relativ gut lösen. Tim und Ümit Yilderim waren ständi unterwegs und konnte viele gute Impulse aus dem Mittelfeld setzen. Patoo wurde dann in der 64. Minute durch Ali Demir ersetzt. Man wollte unbedingt den Siegtreffer doch in der 83. Minute gingen die Sterne von Britz doch noch mal auf. Enttäuschend man lag in der 84. Minute völlig unverdient mit 3:2 in Rückstand. Doch Kauthar zeigte "Kante" und griff weiter mutig an. Torhüter Gökhan tauchte dann mehrmals sogar in der gegnerischen Hälfte auf. Schließlich war es Stanley, der doch noch sein Tor zum 3:3 Endstand in der Nachspielzeit erzielen konnte, nachdem er zehn Minuten vorher eine 100 prozentige Chance ausließ. Man spürte nach dem Abpfiff, dass das Britzer Team heute mit dem Unentschieden gut bedient war. Alles in allem ein gutes Spiel, nur schade dass der angekündigte Sieg für Kauthar II nicht auf dem Papier stand.