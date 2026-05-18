Kaunitzer Trainer animiert seine Mannschaft Trotz einer 1:2-Heimpleite schafft Westfalenliga-Aufsteiger FC Kaunitz den frühzeitigen Klassenerhalt – bei der Mannschaft überwiegt jedoch zunächst Frust. von Philipp Bülter · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Dünhölter

Verl-Kaunitz. Die Fußballer des FC Kaunitz sanken enttäuscht zu Boden, saßen frustriert vor ihrer Ersatzbank und starrten ins Leere. Gesagt – wurde wenig. Trainer Levent Cayiroglu schritt ein paar Meter entfernt auf dem Rasen umher, tippte in sein Handy – und ging dann zügig zu seiner Mannschaft. „Ich muss das den Jungs jetzt erst mal sagen“, betonte Cayiroglu.

Und die Kunde des Trainers des Aufsteigers in die Fußball-Westfalenliga 1 war eine überaus schöne für den FCK: Die Kaunitzer haben am Sonntagnachmittag den Klassenerhalt geschafft, trotz der 1:2 (0:0)-Heimniederlage gegen den FC Nordkirchen. So löste sich das zunächst paradox anmutende Bild – die Spieler wirkten, als seien sie gerade eben abgestiegen – schnell auf. Wirklicher Jubel wollte bei den Hausherren indes nicht aufkommen, zu groß war der Frust über die beiden späten Gegentreffer (84., 88.), die die Niederlage zur Folge gehabt hatten.

Vier Tage nach dem Kreispokal-Triumph in Marienfeld stellte der FC Kaunitz gleichwohl den nächsten großen Erfolg sicher: Als Neuling gelang am drittletzten Spieltag die Rettung. „War ich mit diesem Spiel zufrieden? Nein, war ich nicht. Nordkirchen hat mit ihrer Robustheit gezeigt, was guter Westfalenliga-Fußball ist. Für mich steht jetzt aber erst mal der Klassenerhalt im Vordergrund“, sagte Trainer Levent Cayiroglu. Danach schritt der Coach zu seinen Spielern, schwor sie ein, erinnerte sie an die so hervorragenden vergangenen Wochen, die nun in zwei tollen Erfolgen innerhalb von nur vier Tagen gemündet waren. Die Kaunitzer Spieler zeigten erste Freude, klatschten und schritten ein stückweit zufriedener vom Platz. Zur Wahrheit gehörte auch, dass „die halbe Mannschaft heute verschnupft oder erkältet war“, erklärte Cayiroglu den Ausgang der Partie auch ein stückweit mit den ausgiebigen Feierlichkeiten nach dem Pokalsieg. „Ich hab’ den Jungs am Mittwoch nicht gesagt: Jetzt haltet mal den Ball flach“, sagte Cayiroglu schmunzelnd.