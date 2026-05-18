Kaunitzer Trainer animiert seine Mannschaft

Verl-Kaunitz. Die Fußballer des FC Kaunitz sanken enttäuscht zu Boden, saßen frustriert vor ihrer Ersatzbank und starrten ins Leere. Gesagt – wurde wenig. Trainer Levent Cayiroglu schritt ein paar Meter entfernt auf dem Rasen umher, tippte in sein Handy – und ging dann zügig zu seiner Mannschaft. „Ich muss das den Jungs jetzt erst mal sagen“, betonte Cayiroglu.
Und die Kunde des Trainers des Aufsteigers in die Fußball-Westfalenliga 1 war eine überaus schöne für den FCK: Die Kaunitzer haben am Sonntagnachmittag den Klassenerhalt geschafft, trotz der 1:2 (0:0)-Heimniederlage gegen den FC Nordkirchen.
So löste sich das zunächst paradox anmutende Bild – die Spieler wirkten, als seien sie gerade eben abgestiegen – schnell auf. Wirklicher Jubel wollte bei den Hausherren indes nicht aufkommen, zu groß war der Frust über die beiden späten Gegentreffer (84., 88.), die die Niederlage zur Folge gehabt hatten.
Vier Tage nach dem Kreispokal-Triumph in Marienfeld stellte der FC Kaunitz gleichwohl den nächsten großen Erfolg sicher: Als Neuling gelang am drittletzten Spieltag die Rettung. „War ich mit diesem Spiel zufrieden? Nein, war ich nicht. Nordkirchen hat mit ihrer Robustheit gezeigt, was guter Westfalenliga-Fußball ist. Für mich steht jetzt aber erst mal der Klassenerhalt im Vordergrund“, sagte Trainer Levent Cayiroglu.
Danach schritt der Coach zu seinen Spielern, schwor sie ein, erinnerte sie an die so hervorragenden vergangenen Wochen, die nun in zwei tollen Erfolgen innerhalb von nur vier Tagen gemündet waren. Die Kaunitzer Spieler zeigten erste Freude, klatschten und schritten ein stückweit zufriedener vom Platz. Zur Wahrheit gehörte auch, dass „die halbe Mannschaft heute verschnupft oder erkältet war“, erklärte Cayiroglu den Ausgang der Partie auch ein stückweit mit den ausgiebigen Feierlichkeiten nach dem Pokalsieg. „Ich hab’ den Jungs am Mittwoch nicht gesagt: Jetzt haltet mal den Ball flach“, sagte Cayiroglu schmunzelnd.
Im Heimspiel am Sonntag gegen den FC Nordkirchen hatte der Aufsteiger eine mehr oder weniger gebrauchte erste Hälfte erlebt. Im zweiten Abschnitt hatte zunächst Simon Mors eine Schusschance für den Gast (47.), ehe der FCK durch Joker Fabian Bürmann mit 1:0 in Führung ging. Nach einer Ecke von Tom Stickling von links hatte Veith Walde im Gästetor die Kugel fallen lassen und ein Foulspiel moniert, Bürmann staubte zum 1:0 für sein Team ab (52.).
Danach nutzten die Gastgeber ihre Möglichkeiten nicht. Felix Sczepurek wirkte überrascht und drosch über das Tor (63.), danach vereitelte Torwart Alexander Leier eine Doppelchance der Gäste (74.), die dann durch Robin Schwick zum 1:1 kamen (84.). Er war allein auf Leier zugelaufen und hatte vollendet. In der umkämpften Schlussphase gelang dem Gast durch eine tolle Einzelaktion von Simon Mors noch der umjubelte Siegtreffer (88.) – am Ende stand jedoch der geglückte Klassenerhalt für die Kaunitzer (jetzt sieben Punkte Vorsprung bei noch zwei verbleibenden Spieltagen) trotzdem fest.
FC Kaunitz: Leier – Nunes Romano (62. Hartkämper), Maasjost, Frosch (46. Bürmann), Cord-Brüning – Pieper, Schmidt (75. Mensendiek), Stickling, Brink (87. Nadig) – Sczepurek, Kristkowitz (62. Hanna).
Tore: 1:0 Bürmann (52.), 1:1 Schwick (84.), 1:2 Mors (88.).