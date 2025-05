Kaunitz patzt erneut: Theesen bekommt Meisterschafts-Matchball in Lohe

In der Crunchtime der Saison geht dem FC Kaunitz wohl endgültig die Puste aus: Im Derby gegen den SV Avenwedde kamen die Verler trotz 2:0-Führung nicht über ein 2:2-Remis hinaus und schafften es trotz mehr als 25-minütiger Überzahl nicht, die drei Punkte am Furlbach zu behalten.

Für die Kaunitzer war es das dritte sieglose Spiel in Serie, was der Titelkonkurrent VfL Theesen einmal mehr zu nutzen wusste und nach dem glanzlosen 3:1-Heimsieg über den SVKT 07 Minden nun schon auf fünf Punkte an der Tabellenspitze enteilt ist. Somit bekommen die Bielefelder am nächsten Spieltag beim TuS Lohe die erste Chance, die Meisterschaft perfekt zu machen, während Kaunitz noch nicht einmal den Relegationsplatz sicher hat, da der FC Bad Oeynhausen (4:1 gegen den TuS Dornberg) plötzlich auf drei Punkte herangerückt ist.

Im Tabellenkeller steht nach dem TSV Oerlinghausen, der mit einem 1:0-Sieg über RW Kirchlengern für eine kleine Überraschung sorgte, der nächste Absteiger fest. Die Spvg Brakel unterlag dem TuS Lohe mit 1:2 und muss nach dem Wiederaufstieg direkt wieder den Gang in die Bezirksliga antreten.