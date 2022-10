Kaunitz Auswärts weiter eine Macht Beim 3:0-Erfolg des Landesligisten FC Kaunitz pariert Alex Leier einen Elfmeter.

„Das war eine richtig gute Leistung von uns“, beschrieb Trainer Maik Uffelmann die Auseinandersetzung mit dem Rangsiebten. Als hätte es die die jüngsten Rückschläge nicht gegeben, legten die Kaunitzer einen perfekten Start hin. Nils Hohmann nutzte die erste Torchance des Spiels zum frühen 0:1 (2.), Tom Stickling legte nur zehn Minuten später das 0:2 nach. „Das tat unserem Spiel natürlich gut“, registrierte Maik Uffelmann eine Selbstbewusstsein ausstrahlende Körpersprache, die noch vor der Pause durch Nico Thieschnieder zum 0:3 (44.) führte. „Nico eroberte sich in der gegnerischen Hälfte selbst den Ball und machte das Tor“, lobte der Coach seinen Angreifer für dessen Cleverness.

In der zweiten Halbzeit zeigten die Gastgeber mehr Gegenwehr und bekamen nach einem Foul von Felix Frosch auch die Chance, per Strafstoß zu verkürzen (64.). Torhüter Alex Leier wehrte den Elfmeter jedoch ab und blieb an diesem Sonntag auch bei weiteren gegnerischen Torschüssen unbezwingbar.

FC Kaunitz: Leier – Bürmann, Frosch, Blomberg, Holtermann (61. Kirsch) – Stickling (80. Ghali), Just (61. Hanna), Klaas, Hohmann (72. Witte) – Thieschnieder (87. Fordkort), Kristkowitz.