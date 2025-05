Kaum Zweifel an der Meisterschaft

Ataspor Worms ist somit die letzte Mannschaft, die den Titelkampf in der Bezirksliga offenhalten kann. Dass das dem Vorletzten indes gelingt, daran hegt sogar Ali Bozkaya seine Zweifel. „Wenn ich an die letzten Spiele von uns denke, glaube ich nicht, dass wir TuS Neuhausen aufhalten können“, so der Mann, der seit Weihnachten die Vereinsgeschäfte bei Ataspor führt.

Auch Hasan Atacan, der Cotrainer, weist TuS in dieser vorletzten Partie der Saison die Favoritenrolle zu. „Das war die beste Mannschaft, gegen die wir in dieser Runde spielten. Auch wenn wir dort einen Punkt holten und theoretisch sogar gewonnen haben, wenn wir in der Schlussphase den berechtigten, uns aber verweigerten, Elfmeter bekommen hätten“, erinnert sich der spielende Übungsleiter ans Hinspiel.

In diesem Jahr läuft es bei Aufsteiger Ataspor, der herausragende A-Klassen-Mannschaft in der zurückliegenden Saison, aber längst nicht mehr. Lediglich ein Sieg gelang, das imponierende 12:2 gegen Schlusslicht RWO Alzey. Dem stehen heftige Packungen gegenüber: 2:9 gegen den FSV Saulheim, 2:7 gegen den FSV Oppenheim, 1:11 gegen den VfR Nierstein und zuletzt 0:12 gegen die TSG Bretzenheim II. Solche Schlappen nagen an Fußballern, schildert Atacan: „Wie soll man da die Moral in der Mannschaft aufrechterhalten?“ Das sind Ergebnisse, die Resignation auslösen.

Ataspor Worms dachte über einen Rückzug nach

An diesem Punkt waren die Ataspor-Spieler vor zwei, drei Wochen. Ziemlich laut kursierte der Gedanke, sich ganz aus dem Spielbetrieb zurückziehen. Das hätte hohe Wellen geschlagen, weil laut Spielordnung Ergebnisse von Ataspor aus der Tabelle hätten herausgerechnet werden müssen. In dem Fall wäre TuS Neuhausen bereits Meister (deren 1:1 wäre genauso annulliert worden wie das 4:0 des SV Horchheim) gewesen. Und der SV Guntersblum hätte im Abstiegskampf einen mächtigen Rückschlag erlebt (die Siege von Ataspor über den TSV Mommenheim, Aksu Diyar Mainz und VfR Nierstein wären zum Nachteil des SV Guntersblum gestrichen worden).

In einer Krisensitzung appellierten Ali Bozkaya („Die Runde fertig zu spielen, ist ein Gebot der Fairness“) und Hasan Atacan an die Spieler, nicht aufzugeben. Dass sie diese Botschaft beherzigten, streicht Atacan ausdrücklich heraus: „Trotz der klaren Niederlagen immer wieder aufzulaufen, das zeugt von Charakter“, betont der Cotrainer mehrfach. Der Kader ist allerdings sehr zusammengeschmolzen. Gegenüber dem Aufgebot, mit dem im Hinspiel das 1:1 in Neuhausen erobert wurde, „sind acht Spieler weg“, verdeutlicht Atacan.

Sichtbar wird das auf der Ersatzbank. Da fehlen die Reserven, sagt Atacan. Darüber hinaus wird, nach längerer Pause, nur einmal die Woche trainiert. „Für die Bezirksliga ist das zu wenig. Unseren Spielern mangelt es an der Kondition“, stellt Bozkaya fest. Atacan untermauert diese These mit Spielverläufen: Über weite Strecken hält Ataspor mit den Gegnern mit. In der Schlussphase gehen die Kräfte aus und es hagelt Gegentreffer.

Schwachpunkte sind die Kondition und das Personal

Dabei haben die Wormser starke Fußballer in ihren Reihen. Rico Renner, Dennis Seyferth, Deniz Agtas, Hasan-Ali Serdar oder Igor Grosu, um nur einige zu nennen. Atacan: „Vom Papier her gehören wir von unserer Qualität unter die ersten Acht“. Sich das zu vergegenwärtigen, weckt bei Ataspor fürs Spiel gegen Neuhausen einen Funken Hoffnung. Genauso wie Atacan an das Erfolgserlebnis im Hinspiel erinnert, den Derbycharakter herausstreicht und auf das große Publikum hinweist, das nahezu komplett mit Neuhausen sympathisieren wird und ein Torschützenfest erwarte. Diese Erwartung zu kontern, könnte bei seiner Mannschaft vielleicht Kräfte freisetzen: „Wir dürfen nur nicht früh in Rückstand geraten, sonst fallen wir zusammen wie ein Kartenhaus“.

TuS Neuhausen wird, wie üblich, voll auf Sieg spielen. Franz Graber avisierte schon vor Wochen, dass er ein „Endspiel“ am letzten Spieltag gegen den Kronprinzen SV Horchheim vermeiden möchte. Wobei Atacan sagt, dass TuS davor keine Bange haben müsste: „Neuhausen ist so stark, dass sie auch den SVH besiegen würden, wenn es drauf ankommt“.