Kaum zu glauben – SV Walbeck verlässt die Abstiegszone

Die Frauen des SV Walbeck haben die Abstiegszone verlassen. – Foto: SSVg Velbert 02

Der SV Walbeck hat erstmals nach einer gefühlten Ewigkeit die Abstiegszone in der Niederrheinliga der Frauen verlassen können. Nur eine Woche nach dem 1:0 gegen den SV Rosellen legte die Mannschaft nach und sendete mit einem 5:1 (1:0)-Erfolg beim SV Budberg ein weiteres deutliches Signal an die Konkurrenz im Tabellenkeller.

Die Grün-Weißen haben jetzt neun Punkte auf dem Konto und verbesserten sich auf den elften Platz, der am Saisonende die Rettung bedeutet. Der Vorsprung auf den CfR Links Düsseldorf, der allerdings ein Spiel weniger ausgetragen hat, beträgt aktuell einen Punkt.

„Wir haben endlich einmal unsere Möglichkeiten genutzt“

Besonders bemerkenswert ist das klare Ergebnis vor dem Hintergrund, dass der SV Walbeck zuvor in 15 Spielen gerade einmal sieben Treffer erzielt hatte. Für die Pausenführung sorgte zunächst Vivian Tepaß in der 24. Minute. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld hatte sich Anna Müller auf der linken Seite durchgesetzt und einen präzisen Querpass auf die Torschützin gespielt. Kurz nach dem Seitenwechsel mussten die Gäste zunächst den Ausgleich hinnehmen (49.), ließen sich davon aber nicht beeindrucken. Nur fünf Minuten später brachte Vanessa Finger ihr Team nach einem Eckball erneut in Führung. Dann ging es Schlag auf Schlag. Innerhalb von nur vier Minuten entschieden die Gäste die Partie endgültig. Marith Müller-Prießen traf in der 63. Minute zum 3:1. Zwei Minuten später verwandelte Vivian Tepaß einen Freistoß an der Strafraumgrenze zum 4:1. Direkt im Anschluss leitete erneut Anna Müller einen Konter ein, bediente Tepaß, deren Flanke Marith Müller-Prießen per Kopf zum 5:1-Endstand vollendete. „Wir haben endlich einmal unsere Möglichkeiten genutzt und einen verdienten Sieg gefeiert“, sagte Walbecks Trainer Friedel Baumann.

Landesligist Viktoria Winnekendonk hatte ebenfalls Grund zur Freude. Die Mannschaft machte mit dem 1:0 (0:0) beim Abstiegskandidaten Grün-Weiß Lankern II nicht nur den ersten Sieg nach der Winterpause perfekt. Mit dem Dreier kehrte das Team außerdem auf Relegationsplatz zwei zurück. „Wir haben uns schwergetan und keine gute Leistung gezeigt. Letztlich haben wir uns diesen Arbeitssieg erkämpft“, sagte Viktoria-Trainer Mathis Kleinkemm.

Sonali Görtz schießt das Tor des Tages

In der ersten Hälfte hatten die Gastgeberinnen sogar die besseren Chancen. Nach der Pause steigerte sich die Viktoria leicht, ohne spielerisch zu glänzen. Dennoch gelang Sonali Görtz in der 54. Minute das Tor des Tages. Am Sonntag ist der alte und neue Tabellenzweite ab 15.30 Uhr beim Nordkreis-Rivalen Siegfried Materborn gefordert.